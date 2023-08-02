高質で安価 つまみ細工　りん様　専用 各種パーツ

オーダーのご注文ありがとうございます✿
【No.2428-3】♦︎アベンチュレッセンス入り！！✨♦︎グリーンアベンチュリン
内容に間違いないかご確認後、いいね♡・コメントを残して出来上がりまでお待ちください(,,ᴗ ᴗ,,)⁾⁾
ラスク型＊
お支払は完成後で大丈夫です。宜しくお願いいたします.+*
桜ふぶき様専用◌カッティングダイ◌
モーター新品❗️工業用ミシン 総合送りミシン（厚物用ミシン）
フォロワー様限定588円世界に1つだけのハンドメイドカード＆メッセージタグ栞
SUMO STOMP #8 LIMITED
サービス特価‼️西蔵老礦至尊九眼天珠
オーダー
PartsMuseumアクリルビーズ・花・オーロラレッドミックス・20個100円
【ハイビスカス】
(M0420-4)『カービング』天然ヒスイ(ジェダイト) 48.247ct
シンプル可愛い苺きつねฅ^•ﻌ•^ฅ
天然石サファイアブルー宝石Silver 925 瓍形ペンダント
18【周りに人が集まる】【人間関係の改善、広がり】【人間関係から運を貰える】
●マルチカラートルマリン3連ブレスレット(4mm)●アヤカすぺしゃる●天然石●
28.7g 天然無処理 ラリマー ルース
シーグラス⑤
ミックスボタン４
▶合計 円＋送料250円＝円
【天然石ビーズ】
〜グラシン封筒〜♡うさちゃんコラージュ♡ジャンクジャーナルなど
W／名入れオーダー【名刺ショップカードアクセサリー台紙ネイルチップポイントカード
専用⭐️ボタン 12-78
みち様専用ページ
天然石 詰め合わせ 35個 5
【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ルース 13.8mm3.7g
スワロフスキー 5309 8mm コスモジェット
ピンクダイヤモンド、インディゴ、シトリン、ブルームーン、セット
クローバー様専用
3.545ct ブラックオパール オーストラリア ルース 裸石 ジュエリー 天然
今だけ値下げ 天然 ピンクトルマリン ルース 1.88ct
✿*送料
天然 ピンクサファイア ルース 1.92ct GIA鑑別付き
一律250円(梱包代含む)
アナトメタル ANATOMETAL シングルストーンアイレット 1/2"
基本、ゆうパケットポスト。らくらくメルカリ便に変更も可能です。
コインリング作成キット BIG Self Centering【スペーサー不要】
ご確認用ページ フランス語 素敵な一言シリーズᕷ《 ダブル染紙 》ラベルタグ
【天然】ゴールド ルチル クオーツ ルース 3.5g
【大幅値下‼️】beadbalance ビーズバランス スイスブルートパーズ
E1 英字タグ 10枚
✿*商品の状態について
【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ペンダントトップ 17.35g
ハンドメイド作品なので【未使用】なのですが【未使用に近い】にしています。
【アンモライト 10.23ct】
専用商品K-5956 ドレスにゃんこチャーム レジンパーツ
【天然 】トルマリン ウォーターメロンルース 20×19×10.5mm,6.1g
天然銅色ゴールドルチルクオーツ ルース15.5g
【MK-5】＊アクセサリー台紙 ＊名刺 ＊ショップカード etc…
⭐︎【天然】タイチンクオーツ 印鑑材 123g
#つまみ細工
C303 あこや真珠 花珠級 8.0-8.5mm
#一越ちりめん
helloプレートチャーム 6個セット
#ハンドメイド
照り強濃天然ゴールデンインペリアルトパーズ 2.341ct
#ちりめん細工
スノーピークIGT対応 天板125㍉×360㍉×10㍉2枚
#花
チェコガラスボタン各種パーツ
#ミニチュア
ゆりへーい。ちゃん様専用
オーダーのご注文ありがとうございます✿内容に間違いないかご確認後、いいね♡・コメントを残して出来上がりまでお待ちください(,,ᴗ ᴗ,,)⁾⁾お支払は完成後で大丈夫です。宜しくお願いいたします.+*オーダー【ハイビスカス】▶合計 円＋送料250円＝円✿*送料一律250円(梱包代含む)基本、ゆうパケットポスト。らくらくメルカリ便に変更も可能です。✿*商品の状態についてハンドメイド作品なので【未使用】なのですが【未使用に近い】にしています。#つまみ細工#一越ちりめん#ハンドメイド#ちりめん細工#花#ミニチュア