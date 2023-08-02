高質で安価 つまみ細工　りん様　専用 各種パーツ

オーダーのご注文ありがとうございます✿

【No.2428-3】♦︎アベンチュレッセンス入り！！✨♦︎グリーンアベンチュリン

内容に間違いないかご確認後、いいね♡・コメントを残して出来上がりまでお待ちください(,,ᴗ ᴗ,,)⁾⁾

ラスク型＊

お支払は完成後で大丈夫です。宜しくお願いいたします.+*

桜ふぶき様専用◌カッティングダイ◌



モーター新品❗️工業用ミシン 総合送りミシン（厚物用ミシン）



フォロワー様限定588円世界に1つだけのハンドメイドカード＆メッセージタグ栞



SUMO STOMP #8 LIMITED



サービス特価‼️西蔵老礦至尊九眼天珠

オーダー

PartsMuseumアクリルビーズ・花・オーロラレッドミックス・20個100円

【ハイビスカス】

(M0420-4)『カービング』天然ヒスイ(ジェダイト) 48.247ct



シンプル可愛い苺きつねฅ^•ﻌ•^ฅ



天然石サファイアブルー宝石Silver 925 瓍形ペンダント



18【周りに人が集まる】【人間関係の改善、広がり】【人間関係から運を貰える】



●マルチカラートルマリン3連ブレスレット(4mm)●アヤカすぺしゃる●天然石●



28.7g 天然無処理 ラリマー ルース



シーグラス⑤



ミックスボタン４

▶合計 円＋送料250円＝円

【天然石ビーズ】



〜グラシン封筒〜♡うさちゃんコラージュ♡ジャンクジャーナルなど



W／名入れオーダー【名刺ショップカードアクセサリー台紙ネイルチップポイントカード



専用⭐️ボタン 12-78



みち様専用ページ



天然石 詰め合わせ 35個 5



【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ルース 13.8mm3.7g



スワロフスキー 5309 8mm コスモジェット



ピンクダイヤモンド、インディゴ、シトリン、ブルームーン、セット



クローバー様専用



3.545ct ブラックオパール オーストラリア ルース 裸石 ジュエリー 天然



今だけ値下げ 天然 ピンクトルマリン ルース 1.88ct

✿*送料

天然 ピンクサファイア ルース 1.92ct GIA鑑別付き

一律250円(梱包代含む)

アナトメタル ANATOMETAL シングルストーンアイレット 1/2"

基本、ゆうパケットポスト。らくらくメルカリ便に変更も可能です。

コインリング作成キット BIG Self Centering【スペーサー不要】



ご確認用ページ フランス語 素敵な一言シリーズᕷ《 ダブル染紙 》ラベルタグ



【天然】ゴールド ルチル クオーツ ルース 3.5g



【大幅値下‼️】beadbalance ビーズバランス スイスブルートパーズ



E1 英字タグ 10枚

✿*商品の状態について

【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ペンダントトップ 17.35g

ハンドメイド作品なので【未使用】なのですが【未使用に近い】にしています。

【アンモライト 10.23ct】



専用商品K-5956 ドレスにゃんこチャーム レジンパーツ



【天然 】トルマリン ウォーターメロンルース 20×19×10.5mm,6.1g



天然銅色ゴールドルチルクオーツ ルース15.5g



【MK-5】＊アクセサリー台紙 ＊名刺 ＊ショップカード etc…



⭐︎【天然】タイチンクオーツ 印鑑材 123g

#つまみ細工

C303 あこや真珠 花珠級 8.0-8.5mm

#一越ちりめん

helloプレートチャーム 6個セット

#ハンドメイド

照り強濃天然ゴールデンインペリアルトパーズ 2.341ct

#ちりめん細工

スノーピークIGT対応 天板125㍉×360㍉×10㍉2枚

#花

チェコガラスボタン各種パーツ

#ミニチュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

オーダーのご注文ありがとうございます✿内容に間違いないかご確認後、いいね♡・コメントを残して出来上がりまでお待ちください(,,ᴗ ᴗ,,)⁾⁾お支払は完成後で大丈夫です。宜しくお願いいたします.+*オーダー【ハイビスカス】▶合計 円＋送料250円＝円✿*送料一律250円(梱包代含む)基本、ゆうパケットポスト。らくらくメルカリ便に変更も可能です。✿*商品の状態についてハンドメイド作品なので【未使用】なのですが【未使用に近い】にしています。#つまみ細工#一越ちりめん#ハンドメイド#ちりめん細工#花#ミニチュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ゆりへーい。ちゃん様専用