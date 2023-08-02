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高質で安価 つまみ細工　りん様　専用 各種パーツ

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オーダーのご注文ありがとうございます✿
【No.2428-3】♦︎アベンチュレッセンス入り！！✨♦︎グリーンアベンチュリン
内容に間違いないかご確認後、いいね♡・コメントを残して出来上がりまでお待ちください(,,ᴗ ᴗ,,)⁾⁾
ラスク型＊
お支払は完成後で大丈夫です。宜しくお願いいたします.+*
桜ふぶき様専用◌カッティングダイ◌

モーター新品❗️工業用ミシン　総合送りミシン（厚物用ミシン）

フォロワー様限定588円世界に1つだけのハンドメイドカード＆メッセージタグ栞

SUMO STOMP #8 LIMITED

サービス特価‼️西蔵老礦至尊九眼天珠
オーダー
PartsMuseumアクリルビーズ・花・オーロラレッドミックス・20個100円
【ハイビスカス】
(M0420-4)『カービング』天然ヒスイ(ジェダイト) 48.247ct

シンプル可愛い苺きつねฅ^•ﻌ•^ฅ

天然石サファイアブルー宝石Silver 925 瓍形ペンダント

18【周りに人が集まる】【人間関係の改善、広がり】【人間関係から運を貰える】

●マルチカラートルマリン3連ブレスレット(4mm)●アヤカすぺしゃる●天然石●

28.7g 天然無処理　ラリマー ルース

シーグラス⑤

ミックスボタン４
▶合計　円＋送料250円＝円
【天然石ビーズ】

〜グラシン封筒〜♡うさちゃんコラージュ♡ジャンクジャーナルなど

W／名入れオーダー【名刺ショップカードアクセサリー台紙ネイルチップポイントカード

専用⭐️ボタン　12-78

みち様専用ページ

天然石　詰め合わせ　35個　5

【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ルース 13.8mm3.7g

スワロフスキー 5309 8mm コスモジェット

ピンクダイヤモンド、インディゴ、シトリン、ブルームーン、セット

クローバー様専用

3.545ct ブラックオパール オーストラリア ルース 裸石 ジュエリー 天然

今だけ値下げ　天然　ピンクトルマリン　ルース　1.88ct
✿*送料
天然　ピンクサファイア　ルース　1.92ct GIA鑑別付き
一律250円(梱包代含む)
アナトメタル ANATOMETAL シングルストーンアイレット　1/2"
基本、ゆうパケットポスト。らくらくメルカリ便に変更も可能です。
コインリング作成キット BIG Self Centering【スペーサー不要】

ご確認用ページ　フランス語 素敵な一言シリーズᕷ《 ダブル染紙 》ラベルタグ

【天然】ゴールド ルチル クオーツ ルース 3.5g

【大幅値下‼️】beadbalance ビーズバランス　スイスブルートパーズ

E1 英字タグ 10枚
✿*商品の状態について
【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ ペンダントトップ 17.35g
ハンドメイド作品なので【未使用】なのですが【未使用に近い】にしています。
【アンモライト　10.23ct】

専用商品K-5956 ドレスにゃんこチャーム レジンパーツ

【天然 】トルマリン ウォーターメロンルース 20×19×10.5mm,6.1g

天然銅色ゴールドルチルクオーツ ルース15.5g

【MK-5】＊アクセサリー台紙　＊名刺　＊ショップカード　etc…

⭐︎【天然】タイチンクオーツ 印鑑材 123g
#つまみ細工
C303 あこや真珠 花珠級 8.0-8.5mm
#一越ちりめん
helloプレートチャーム 6個セット
#ハンドメイド
照り強濃天然ゴールデンインペリアルトパーズ 2.341ct
#ちりめん細工
スノーピークIGT対応 天板125㍉×360㍉×10㍉2枚
#花
チェコガラスボタン各種パーツ
#ミニチュア

ゆりへーい。ちゃん様専用

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商品の状態未使用に近い
オーダーのご注文ありがとうございます✿内容に間違いないかご確認後、いいね♡・コメントを残して出来上がりまでお待ちください(,,ᴗ ᴗ,,)⁾⁾お支払は完成後で大丈夫です。宜しくお願いいたします.+*オーダー【ハイビスカス】▶合計　円＋送料250円＝円✿*送料一律250円(梱包代含む)基本、ゆうパケットポスト。らくらくメルカリ便に変更も可能です。✿*商品の状態についてハンドメイド作品なので【未使用】なのですが【未使用に近い】にしています。#つまみ細工#一越ちりめん#ハンドメイド#ちりめん細工#花#ミニチュア

商品の情報

商品の状態未使用に近い

高質で安価 つまみ細工　りん様　専用 各種パーツ

30分钟前

高質で安価 つまみ細工　りん様　専用 各種パーツ

¥123,456 ¥56,790

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