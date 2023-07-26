柔らかな質感の 佐々木久美『THE ひな図書 LAST ポスター 愛萌より愛をこめて』 HERO アイドル

日向坂46 佐々木久美 の 『THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて』 イベントポスター(非売品) です。

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下記イベント の ランキング上位限定 の リアルプレゼント です。

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『THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて』

あふ様専用



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中身を確認するために一度取り出しました。

ALC09様

伝票を剥がし元の箱のまま発送いたします。

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SixTONES/森本慎太郎 アクスタ

潮紗理奈 影山優佳 加藤史帆 齊藤京子 佐々木久美 佐々木美玲 高瀬愛奈 高本彩花 東村芽依 金村美玖 河田陽菜 小坂菜緒 富田鈴花 丹生明里 濱岸ひより 松田好花 宮田愛萌 渡邉美穂 上村ひなの 髙橋未来虹 森本茉莉 山口陽世 石塚瑶季 岸帆夏 小西夏菜実 清水理央 正源司陽子 竹内希来里 平尾帆夏 平岡海月 藤嶌果歩 宮地すみれ 山下葉留花 渡辺莉奈

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

日向坂46 佐々木久美 の 『THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて』 イベントポスター(非売品) です。下記イベント の ランキング上位限定 の リアルプレゼント です。『THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて』中身を確認するために一度取り出しました。伝票を剥がし元の箱のまま発送いたします。潮紗理奈 影山優佳 加藤史帆 齊藤京子 佐々木久美 佐々木美玲 高瀬愛奈 高本彩花 東村芽依 金村美玖 河田陽菜 小坂菜緒 富田鈴花 丹生明里 濱岸ひより 松田好花 宮田愛萌 渡邉美穂 上村ひなの 髙橋未来虹 森本茉莉 山口陽世 石塚瑶季 岸帆夏 小西夏菜実 清水理央 正源司陽子 竹内希来里 平尾帆夏 平岡海月 藤嶌果歩 宮地すみれ 山下葉留花 渡辺莉奈

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