半額SALE★ なにわ男子 藤原丈一郎くんちびぬい アイドル

【新品・未開封】

~関ジュがギューっと大集合~

藤原丈一郎くんちびぬい正規品

袋がシワシワになっていたり、粘着が弱まっている事がありますが、素人保管ですので細かい事が気になる方や神経質な方はご購入御遠慮ください。

また、入れ替え防止の為、返品は受け付けておりません。

1言コメントをよろしくお願い致します。

質問等ある方もコメントをよろしくお願い致します。

即購入❌

ジャンル···ジャニーズ

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

