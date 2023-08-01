★新春福袋2022★ GroundYカットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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ご覧頂きありがとうございます。未使用です。サイズ1総丈約67㎝横幅平置き約50㎝28,600円目立つような汚れ傷は見当たりませんが、素人保管品ですので、ご理解の上ご検討頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワイズ 商品の状態 新品、未使用

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