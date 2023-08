マーちゃんコメント:ジョージジェンセン ネックレス バードヘマタイト ボールチェーンです。シルバーの鳥とヘマタイトのコンビがお洒落です。

失ったものを取り戻す再会(開)妖精と繋がる ガーネットアニスフラワーネックレス

美しい流線型。ずっしり重みがあります。綺麗です。

とっておきの南洋真珠 艶々シルバーブルーグレー系マルチカラーネックレス



俄 NIWAKA 叶 ネックレス ペンダント

素材:バード:シルバー/925xヘマタイト

スペシャル価格です☆鑑別書付3点セット☆アコヤ真珠ネックレス。リング。イヤリング



匿名配送 レディース ブルークリスタルネックレスイヤリングセット

ネックレス長さ40

ティファニー 925 ビーン ペンダント/ネックレス[g28-24]

トップサイズ縦1.8

Agete MICROSCOPE diamond setting K18ゴールド

トップサイズ横3.5

ジュエリーマキ ピスタチオカラー パール ネックレス

重量:約46.1g

☆今だけ大幅値下げ☆【鑑定書付】未使用 大玉真珠 花珠 ピアス等3点セット



Tiffany&Co. ティファニー ノーツ ラウンド ネックレス 925

付属品:箱

天然パライバトルマリン ダイヤ ネックレス1.25ct k18 ¥



各種天然石 カッティングストーン ペンダントトップシルバーチェーン925 付

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。

【新品未使用】ティファニー ネックレス



【未使用品】PRADA ボールネックレス✨レッド ブラック コットン 100%

It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.

dior 20SS マルチチャーム ネックレス

Please use BUYEE or other companies to purchase.

スタージュエリー ネックレス K18PG ダイヤ 0.04ct D9488



Georg Jensen 1991年限定版「薔薇の実」

#GeorgJensen

クリスチャンディオール ネックレス ハート Dロゴ

#ジョージジェンセン

Tiffany&Co ラブノット リング 750 925 シルバー ゴールド

#ジョージジェンセンネックレス

ぱしり様専用⭐︎ティファニー リターントゥ・ハートタグ トグル シルバーブレスレッ



新品未使用!リエリィの新作ネックレス

☆------☆------☆------☆------☆------☆

ティファニー ネックレス スクエア



ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン PAMEO POSE 空条徐倫 ロザリオ

商品は新品ではございません。

エルメスHERMES ★ クロシェット ネックレス グレー ★ 未使用



値下Soierie/ソワリー レイヤードネックレス3P GOLD

貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。

専用JE386★高級 ピンクダイヤモンド 0.283ct ヘッド ソ付

「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。

プラチナ パープルサファイア ペンダント ネックレス 0.946ct シンプル



最強オーラで願い事が叶うお守りストラップ

目立つダメージ・破損、欠損がないものは、

ベビーパール K18 ペンダントトップ

中古品としては美品かと思われます。完璧を求める方は、ご遠慮下さい。

festariaフェスタリアK10ダイヤモンドリング カンタービレ



MARIHA Pegasusスタッドチェーン47cm コインネックレス

商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。

TIFFANY&Co ティファニー 750 ラビングハート ネックレス ゴールド



【値下げ】黒真珠ネックレス (本真珠)

★商品撮影は、ありのままを撮影します。実際には、肉眼では見えない、気にならないスレ傷等もスマホの高性能カメラで拡大されます。

高品質ブルーサファイア

見え過ぎて写りますが、ありのままを撮影しますのでご自身でご判断下さい。

N011【ギフト箱無料 】人気 CZダイヤ ハートSilver925 ネックレス



希少品【TIFFANY&Co.】オープンリーフ ネックレス SV925 シルバー

細かいブランド刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、アップしても見えないものもございます。

ゴールデンパール11.3mm ダイヤ K18 ペンダントトップ



【美品】Dior ディオール ネックレス シルバー カデナ 南京錠 キー鍵 ロゴ

中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。

エルメス ラニエール 革紐



色鮮やか!k18WG スクエア ブルートパーズ ネックレス 3.56g M935

☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。

ティファニー リターントゥ オーバル タグ ネックレス ボールチェーン



エルメス 希少品 クラルテ ネックレス

★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。

ダイヤハートネックレス☆ahkah

★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。

【最高峰】【18K刻印】【聖母マリア】【ネックレス】【ペンダント】

★リサイクル梱包、簡易梱包でお届けする場合がございますが、商品はシッカリ包装させていただきます。ご理解下さい。

【5/31まで】K10WG ベネチアンチェーン ネックレス



【4°C】K10WG 一粒ダイヤモンドネックレス

真面目にお取引させて頂いておりますが、

Y's ヨウジヤマモト がま口 ネックレス

説明不足や記載漏れなどがある場合がございます。

emerge スカルネックレス 即購入⭕️

どうぞよろしくお願いいたします。

【保証書付き】スタージュエリー ネックレス



STAR JEWELRY K10 SUNSET ネックレス M

管理番号:S1595885

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マーちゃんコメント:ジョージジェンセン ネックレス バードヘマタイト ボールチェーンです。シルバーの鳥とヘマタイトのコンビがお洒落です。美しい流線型。ずっしり重みがあります。綺麗です。素材:バード:シルバー/925xヘマタイトネックレス長さ40トップサイズ縦1.8トップサイズ横3.5重量:約46.1g付属品:箱※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.Please use BUYEE or other companies to purchase.#GeorgJensen #ジョージジェンセン#ジョージジェンセンネックレス☆------☆------☆------☆------☆------☆商品は新品ではございません。貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。目立つダメージ・破損、欠損がないものは、中古品としては美品かと思われます。完璧を求める方は、ご遠慮下さい。商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。★商品撮影は、ありのままを撮影します。実際には、肉眼では見えない、気にならないスレ傷等もスマホの高性能カメラで拡大されます。見え過ぎて写りますが、ありのままを撮影しますのでご自身でご判断下さい。細かいブランド刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、アップしても見えないものもございます。中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。★リサイクル梱包、簡易梱包でお届けする場合がございますが、商品はシッカリ包装させていただきます。ご理解下さい。真面目にお取引させて頂いておりますが、説明不足や記載漏れなどがある場合がございます。どうぞよろしくお願いいたします。管理番号:S1595885

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※希少※【アンティーク】ネパール/チベット ターコイズ K18 ネックレス♥巨大ローズクォーツのお休みライト(ペンダント)✨Tom Wood オニキスネックレスK18WG・PT ダイヤモンド ネックレス 0.09ct 2.4g 金 プラチナvintage ロザリオ ネックレス【美品!使いやすい!】ディオール CDロゴ/ ロングネックレス/ヴィンテージ★美品 真珠 K18WG刻印 オーバルシェイプ ダイアモンド0.01 鑑別書付DiorのねっくれすGSTV オメガネックレス K18ルイヴィトン エッセンシャルV ネックレス ゴールド アクセサリー