大切な人へのギフト探し odem lechoppe オデム　レショップ　メディスンバッグ その他

lechoppe購入 odem

メディスンバッグをモチーフにしフリンジやスタッズなどオデムならではの世界観で演出。

ラギットな風合いは残しつつも、モードなエッセンスをデザインに落とし込む事で、現代に昇華しています。

lechoppeのスタッフの方はドレススタイルに合わせていました。

お求めだった方、おすすめです。

紐の長さは結び目を変えられるので、自由自在です。

・コメント無しでの、即購入可能です。

・できるだけコンパクトな発送方法を取らせていただきます。予めご了承くださいませ。

・あくまで中古品でありますので、着用による使用感などが見受けられる場合がございます。予めご了承くださいませ。

また、写真に写っていない小さな汚れなどがある可能性がございます。

何かご不明な点やお値下げのご希望がございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

商品の情報 ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

