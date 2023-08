ご覧頂きありがとうございます(^^)

CHECK : #YensShop

★★★商品名★★★

2022年モデル

MOONEYESとVANSのコラボレーションモデル。ムーンアイズはアメリカの伝説的なホットロッドビルダーである、ディーン・ムーア氏が創設したホットロッド&カスタムブランド。またこのアイテムはVANS初期モデルとして誕生したAUTHENTICを採用し面影を残しつつ スペックをアップデートした、“Anaheim Factory Collection”<アナハイム・ファクトリー・コレクション>になります。

★★★サイズ★★★

27.5cm

他のサイズも在庫ありますのでご相談ください。

★★★状態★★★

新品未使用

タグあり

箱無し簡易包装を予定しています。

箱付きは+300円にて対応しますので、コメント下さい。

★★★色★★★

RED

分からない事がありましたらどんな事でも構いません。質問よりご連絡くださいませ。

よろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

