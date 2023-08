SELLE ANATOMICA NSX leather saddle (black)

¥34,980

アメリカ国内で製造を続ける唯一のレザーサドルメーカー"SELLE ANATOMICA/セラ・アナトミカ"。

NSX-SeriesはX-Seriesの穴無しバージョン。穴空きサドルは苦手だけど、使えば使う程馴染んでいくレザーサドルの良さを体感したいという方におすすめです。

使い始めたその日から長年使用した革サドルのような座り心地を体感出来ます。

二重ラミネート加工を施した革は耐候性/耐久性に優れ、自然な質感が長続き。

先端部分のボルトを締緩することで座面の沈み具合を細かく調整出来ます。

長距離用ツーリングバイクからエブリデイバイクまで幅広くお使い頂けます。

MADE IN USA.

SPEC

レール幅 : 44mm

制限体重目安:〜約113kg

COLOR

BLACK

使用感はございますがまだまだ使用可能な状態になります!

状態など文章でお伝えするのが難しいため写真判断でお願い致します!

※ 単品でのお値引きはお気持ち程度させて頂きますが大幅な値下げをご希望の方は各サイトのクーポン利用をご検討下さい。

※メルカリ・ヤフオク・ラクマ等複数のサイトに出品しています。他サイトで売れた場合、予告無く出品を取り消すことが有ります。

※中古商品の性質上スレ.キズ.タッチアップなどはございます。予めご了承下さいませ。

※ 配送中の事故、紛失等は一切責任を負いかねます。

プロフィールをよくお読み頂いた上でご検討よろしくお願い致します♪

★ SELLE ANATOMICA NSX セラアナトミカ レザー サドル

