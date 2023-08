第一次世界大戦、第二次世界大戦時代の

スウィートハートジュエリーネックレスです。

ハートモチーフに、FORGET ME NOTを意味する

勿忘草のデザインが深く入っています。

裏面には、Sterling刻印が入っております。

非常に価値ある一点ものになります。

戦時中にこのようなパフィハートを

大切な人に贈るられていたと思うと

とても素敵だと思います。

▼出品中のスウィートハートジュエリー▼

【素材とサイズ】

ペンダントトップはSterling表記あり。

男性、女性でも良いサイズかと思います。

チェーン付きなのですぐにでもご使用になれます。

チェーンはビンテージではなく、

おそらく現代のもので925刻印あり。

【状態】

40s スイートハートジュエリーFORGET ME NOTヴィンテージネックレス

ペンダントトップは、硫化で黒ずんでおり、

当時の歴史・雰囲気を感じられるので、

磨いたりはせず、現状お渡しとなります。

画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色、画像と現物の色味に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。

ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。

※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。

スウィートハートジュエリー

スイートハートジュエリー

パフィーハートネックレス

sweet heart jewelry

USN

USMC

NAVY

ARMY

1910s

1920s

1930s

1940s

1950s

カラー···シルバー

材質···シルバー

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

