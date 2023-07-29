大注目 光触媒　人工観葉植物　ウォールグリーン　フェイクグリーン　ユーカリ225 植物/観葉植物

#太郎在庫確認一覧

ダリア・マキシ

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パキポディウム グラキリス 多頭 現地球発根済み2-824

こちらをクリック、一発確認

フェニックスロベレニー（180）



しゃむ様確認用

フラワー、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル

コーデックス コミフォラ カタフ ターカネンシス 灌木



グレビレア ハニージョー



超レアイチジクDeos Negra挿し木苗

採寸は写真のままです‼️

オリーブの木,た植物/観葉植物 シプレッシーノ『綺麗な樹形。全長約150㌢』

高さ 225センチ

ブルーベリー苗 マグノリア42本セット

幅 80センチ

【引き取り限定】群馬県 ヤシの木 フェニックスロベレニー ２本立ち



ぱるる様専用 アガベ 氷山 オーロラ(斑強め)

⚠️あるサイトでは68000円でした。

センペルビウム プラムパフェ 仔吹いてます❣️

⚠️幹は2分割します

【専用】アガベ パリー デザートデライト

⚠️必ず在庫確認が必要です。済

灯篭⑵

⚠️送料は込み価格です

valiem bitter ビター Mサイズ 鉢 新品未使用



【現品】希少品種 ドラセナ・セルラータ ５号 Ⅱ



《現品》カリカンサス ハートレッジワイン 樹高1.4ｍ（根鉢含まず）13【苗木】



南米直輸入株★Anthurium corazon arrugado★室内育成



売り切りセール中P.willinckii Moonlight爪哇月ビカクシダ

光触媒の造花は悪い気を浄化してくれるらしいです。（太陽すす光・蛍光灯・可視光など)が当たると、下記のす効果があります。

DM様ご専用

《効果》99.99％除去

アガベ サルミアナフェロックス錦 バターフィンガー 特大W50cm 子株２つ付き

煙草・ペット・アンモニア・食物臭.あらゆる生活臭を消去

在庫セール ロリダ 斑入り 極美斑

防汚・防カビ・抗菌抗ウイルス(インフルエンザなど)・花粉シックハウス(ホルムアルデヒド)沢山置いて生活臭の浄化にどうぞ。

ユッカグロリオサ 7

効果は半永久的に持続しますがホコリは、たまにハラってください。

アガベ オバティフォリアオルカ4寸ポット苗 5



【食虫植物.サラセニア】八重咲き.赤花 抜き苗発送予定。



贅沢な一株♡しっかり発根済み 斑入りモンステラ ハーフムーンと散り斑入り♡



フランスアンティーク ガーデンエッジ モノグラム



多肉植物アエオニウム ❤︎ ピンクウィッチ 〜9頭～群生 プーケ型



0429 ＊ ホヤ ＊ hoya ＊ carnosa ＊ madara ＊マダラ



O13 アガベ チタノタ 牡丹葉白鯨 陽炎 強棘 狂刺 球形包葉形 極美極上株



シロ様専用 小品盆栽 チンザン



MONSTERA Thai Constellation Variegata



VALIEM SKULL BLOCK M バリエム



【幹極太 早いもの勝ち】特大 ベンガレンシス



鶴仙園【Collaboration Item】 作陶者 宮下翔太 新品未使用



ユッカ 7種 ダシリリオン 14種 耐寒21種セット 3株づつ ドライガーデン

★★★★★★★★★★★★★★★★

多肉植物アガベ チタノタ白鯨強刺し極上株 台湾からの輸入

#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日

コピアポア シネレア 黒王丸



大型 陶器鉢 白 13号 ストレリチア ウンベラーダ シマトネリコ ネムノキ



【コレクション株】 特大 極上 枝垂れ コミフォラ モンストローサ



黄金ソテツ



パキポディウム デンシフローラム 塊根植物



センペルビウム ★ テクトラム レッドパープル



【安心の発根済】龍球会の魔丸（子株）



多肉植物アガベ チタノタ フィリグリー 圓葉拇指 極上子株 4株同梱



アガベ クリームスパイク ❶ ベアルート 〓8989SP SALE〓



コピアポア シネレア3株+1株オマケ 【黒王丸 国内実生 自根】



【大株】マランタ レウコネウラ レモンライム 5号吊り鉢



アガベ チタノタ スナグルトゥース 子株



YC_162 綺麗な白斑入り モンステラ ボルシギアナ ホワイトタイガー



アガベ チタノタ 姫厳竜 強棘 狂刺 短葉 厚葉 極上美株 W04135



Philodendron sodiroi (斑入り) フィロデンドロンソディロイ



特価❣️❣️❣️早い者勝ち❣️❣️❣️ 多肉植物 大福シリーズ 10苗セット＋サービス1苗



サボテン 兜丸



agave アガベ シーザー fo-76 チタノタ



ライチ、ジャカパット



イチジク ブランシュダルジャンテイユ D



オペルクリカリア パキプス ベアルート株 まんまる



値下げ 大型 オペルクリカリアパキプス 2頭 発根済み



【3/9画像更新】308⭐️開花株⭐️強烈なインパクト!!!【限定1株 未株分



2アガベ多肉植物 吉祥冠錦20苗 大苗



【バキバキ】亀甲竜



4 アガベ 阿修羅 阿修羅丸 チタノタ 子株 発根済み 塊根植物



グラキリス ベアルート



4高級品種 スーパーチタノタ 悪魔くん アガベチタノタ オアハカ



アガベ 雷帝 超美株 コンパクタ



光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン オリーブ1.6M



サボテン 金鯱 12寸



富貴蘭 建国彩



ラカンマキ 11本



80#多肉植物アエオニウム錦❤️ピンクディジー❤️ 1頭9cm拨き苗



フィカス リラータ 柏葉ゴム 曲がり



バラ 挿し木苗 S-P なおちゃん様専用 2024年〜

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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水苔3Aニュージーランド産３キロMUD N DUST THE JAR "BONE" SMALLパキポディウム ラメリー 綴化 塊根植物