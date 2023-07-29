日本最大の エピ　アクセソワール ハンドバッグ

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ルイヴィトン エピ アクセソワールカラー···ブラック結婚式に数回使用して 箱に入れ保管してました。持ち手の裏に小さな傷がありますが極美品です。Hawaiiで購入時のレシートあります。保存袋、箱 あり※すり替え防止のため返品不可になります。#ルイヴィトン#エピ#アクセソワール

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