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日本最大の エピ　アクセソワール ハンドバッグ

商品の説明

ルイヴィトン　エピ　アクセソワール
FREITAG フライターグ R113 NOYER 2WAYショルダーバッグ
カラー···ブラック
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結婚式に数回使用して　箱に入れ
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保管してました。
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持ち手の裏に小さな傷がありますが
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保存袋、箱　あり
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※すり替え防止のため
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返品不可になります。
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商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態未使用に近い

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ルイヴィトン　エピ　アクセソワールカラー···ブラック結婚式に数回使用して　箱に入れ保管してました。持ち手の裏に小さな傷がありますが極美品です。Hawaiiで購入時のレシートあります。保存袋、箱　あり※すり替え防止のため返品不可になります。#ルイヴィトン#エピ#アクセソワール

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態未使用に近い

日本最大の エピ　アクセソワール ハンドバッグ

16分钟前

日本最大の エピ　アクセソワール ハンドバッグ

¥89,000 ¥47,170

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ルイヴィトン エピ アクセソワール-

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