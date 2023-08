かぐれ

¥17,600 税込

商品番号: GA35-26M004

カラーナチュラルです。

小さめドットが上品で大人も着やすい1枚

暖かい季節が待ち遠しくなる小ぶりなドット柄のワンピースをご用意しました。

柔らかな印象の穏やかに広がるAラインシルエットは女性らしさを演出。

開き過ぎない首元とアームホールが着心地よく程よい肌見せ具合のおとな仕様。

透け感が気にならない丁度いい厚みで、夏場はこれ1枚で涼しくコーディネートが決まるのも嬉しいです。

シリーズでワイドパンツも展開しています。

【FABRIC】

・カジュアルになりすぎない品のある素材感

・リネンならではのハリがからだのラインを拾わず体型カバー ・甘くなりすぎない落ち着いた色味

【POINT】

・軽い羽織を合わせれば春先から着用可能

・両脇にポケット付き

新品タグ付ですが

自宅保管にはなります。

神経質な方はご遠慮ください。

コンパクトに畳んで発送させて頂きますm(_ _)m

トゥモローランド

カラー···ベージュ

柄・デザイン···ドット

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アーバンリサーチドアーズ 商品の状態 新品、未使用

