【12月スーパーSALE 15%OFF】 スイカ様専用◡̈brocante（ブロカント）| グランシャツワンピース グレー ロングワンピース

ご覧いただきましてありがとうございます。

こちらはDMG brocante(ブロカント)のグランシャツワンピースになります。

お色はグレーです。

柔らかく、ナチュラルな風合いを生かした素材感はとても軽やかでふんわりと包み込んでくれます。

女性らしい小振りな襟に仕立て、フロントとバックに細かなギャザーをたくさん施したドルマンスリーブのふんわりとしたシルエットで素材の揺らぎとドレープ感のあるふんわりとしたフォルムが、絶妙なシルエットバランスに纏まっています。

当方の着用回数は1〜2回程度です。

特に目立った汚れなどは見当たりませんが、あくまで自宅保管、素人検品になりますので、その点をご理解の上、ご購入ください。

......................................................

☑︎ 定価

17,280円

☑︎ 素材

レーヨン 55%

リネン 45%

☑︎ 表示サイズ

2

☑︎ サイズ

バスト 154cm

裄丈 56cm

総丈 101cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

......................................................

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

袖丈···七分袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド オムニゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

