suminagashi cotton harem jumpsuit

お取引きの際はよろしくお願い致します。

一点一点、墨流しという技法で手作業で染色されたオリジナル生地を使用したジャンプスーツ。

コットン素材のジャンプスーツで、ブーツインやニットとの重ね着など、デイリーに楽しめるデザインになっています。

size F

material COTTON 100%

made in Japan

着丈 約130cm

身幅 約36cm

ヒップ 約65cm

パンツ脇丈 約105cm

股上 約44cm

股下 約64cm

裾幅 約13cm(ゴム上がり)

ERiKOKATORi

エリコカトリ

erikokatori

eriko katori

ジャンプスーツ

オールインワン

サロペット

ジョガーパンツ

柄・デザイン···その他

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

