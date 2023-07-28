輝く高品質な 新品 ★定価8.8万円 MICHAEL ライトセージ ショルダーバッグ KORS ショルダーバッグ

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＊定価 88,000円

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＊サイズ

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高さ:14cm

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幅:19cm

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マチ:7cm

【ちゃちゃ様専用】COACH 筒型ショルダー

ショルダー:65cm 〜 105cm（調節、斜めがけ可）

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＊カラー: ライトセージ ライトグリーン

PRADAナイロン 本革 ショルダーバッグ

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Cartier カルティエ マストライン ミニボストンバッグ ショルダーバッグ



未使用✨ ステラマッカートニー ファラベラ チェーン トートバッグ

＊仕様

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【最終価格】 コーチ ジョージー 3way ショルダーバッグ レザー 深緑

ドロップポケット ×1

美品●ディオール ショルダーバッグ 2way CD金具 チェーン レザー 黒色

内側ポケット

高級 美品 ア・テストーニ ハンドバッグ 南京錠鍵付き

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【美品】ATAO ブーブー ショルダーウォレット エナメル ロゴ金具 レッド



【極美品】バリーBALLY スマホショルダーバッグ モノグラム 斜めがけ 黒

＊付属品 : ケアカード(Care instructionカード)

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA バルブ スモール グリーン



【新品未使用】COACHレザーショルダーバッグC1566IMBLK

Care instructionカード付きのため、日本全国のMICHAEL KORS直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。

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こちらの商品は、私自身が国内のMICHAEL KORS(マイケルコース)にて購入しております正規品です。

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コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ ♬☻☻♫•*¨*•.¸

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【新品】Marc Jacobs レザー スナップショット ショルダーバッグ



【未使用】オフホワイト ショルダーバッグ スワロフスキー 19AW クリップ

発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*☌ᴗ☌)。*゜

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COACH、MICHAEL KORSの折り財布、長財布、ショルダーバッグ、トートバッグも出品しております♩セットでお探しの方は、是非ご覧くださいませ( ^ω^ )

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お取引終了まで、丁寧な対応を心がけます♪

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商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

❤コメントなしでのご購入 大丈夫です❤即日発送ご希望の際はコメントください❤プレゼント等でご利用の場合、ラッピングも承ります#mintオススメ一覧 #mintのMICHAELKORS一覧MICHAEL KORS(マイケルコース) ショルダーバッグ 最新モデル カバン 鞄........................................................................【商品詳細】＊新品 未使用 ＊定価 88,000円＊サイズ高さ:14cm 幅:19cm マチ:7cm ショルダー:65cm 〜 105cm（調節、斜めがけ可）＊カラー: ライトセージ ライトグリーン＊素材：レザー＊仕様外側ポケットドロップポケット ×1内側ポケットドロップポケット ×2＊付属品 : ケアカード(Care instructionカード)Care instructionカード付きのため、日本全国のMICHAEL KORS直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。こちらの商品は、私自身が国内のMICHAEL KORS(マイケルコース)にて購入しております正規品です。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してお買い求めくださいませ ♬☻☻♫•*¨*•.¸発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*☌ᴗ☌)。*゜COACH、MICHAEL KORSの折り財布、長財布、ショルダーバッグ、トートバッグも出品しております♩セットでお探しの方は、是非ご覧くださいませ( ^ω^ )お取引終了まで、丁寧な対応を心がけます♪よろしくお願い致します。★管理No.2130

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