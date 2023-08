ジョニ男様専用商品です。

商品ページをご覧いただきありがとうございます。

THE NORTH FACEの代表的なロングセラーモデルとして、高い人気を誇るデイパック(リュック)です。

BCヒューズボックス2

BC Fuse Box Ⅱ

商品型番 NM82255

▪️購入時期:2023年春

▪️購入場所:スポーツ用品店

▪️サイズ: H46×W33×D15cm、30L

▪️カラー:ブラック

▪️使用頻度:街歩きに3回ぐらい

▪️その他

▪️必ずお読みください

【発送について】

小さな子供がいるため、

即日発送できないことがあります。

週末発送を予定しておりますが、

お急ぎの方はご相談くださいませ。

クリーナー済ですが、中古品でございますので

ご理解頂ける方のみ、是非ご検討くださいませ。

値段交渉やご質問など、お気軽にどうぞ!

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

