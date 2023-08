カラー···ホワイト

ガーデンウェディングにて1時間ほど着用。

158センチ 47キロ

ファーストオーナーになります!

チュールの、ボリューミーな可愛いドレスです。

ガーデンウェディング向けのクリーニング会社にて、クリーニング済み

(クリーニングにて、1,5000ほどかかりました)

覚王山店にて購入。

クリーニング後ですが、多少のスレや、目立たない程度のチュールのヨレがあります。写真参照ください。

ウエディングドレス ティアード フリル 刺繍 商品番号:WD22(27688394) / 前撮り ウエディングドレス 結婚式 挙式 2次会 家族式 花嫁 ドレス 持込ドレス フォトウェディング 東京(表参道)名古屋(覚王山)大阪(南船場)

¥59,800

商品番号:WD22(27688394)

チュールのティアードが華やかさを演出してくれ、深めのVカットがデコルテ部分をスッキリ見せ大人可愛いドレスです。

ボリュームがあるので結婚式のお色直しや、広い会場でも映えます。

(SIZE)

S バスト80cm ウェスト64cm ヒップ88

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ホワイトガーデンウェディングにて1時間ほど着用。158センチ 47キロファーストオーナーになります!チュールの、ボリューミーな可愛いドレスです。ガーデンウェディング向けのクリーニング会社にて、クリーニング済み(クリーニングにて、1,5000ほどかかりました)覚王山店にて購入。クリーニング後ですが、多少のスレや、目立たない程度のチュールのヨレがあります。写真参照ください。ウエディングドレス ティアード フリル 刺繍 商品番号:WD22(27688394) / 前撮り ウエディングドレス 結婚式 挙式 2次会 家族式 花嫁 ドレス 持込ドレス フォトウェディング 東京(表参道)名古屋(覚王山)大阪(南船場)¥59,800商品番号:WD22(27688394)チュールのティアードが華やかさを演出してくれ、深めのVカットがデコルテ部分をスッキリ見せ大人可愛いドレスです。ボリュームがあるので結婚式のお色直しや、広い会場でも映えます。(SIZE) S バスト80cm ウェスト64cm ヒップ88

