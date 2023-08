入口 → #kawazulist

※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)

【商品名】

(ML860AM2)

【商品の状態】

・「新品・未使用」→試着のみ (清潔な状態で)

・Aimé Leon dore公式オンラインにて抽選購入

・付属品→箱(ダメージなし)、包装紙(破れ極小)シューレース(計3セット)、専用袋、納品書(個人情報を切り抜いて同梱します)

【カラー・素材】

・Blue (ブルー)

• 合成オーバーレイ

• メッシュアンダーレイ

• Abzorbミッドソール

• ラバーアウトソール

【サイズ】

・US 10.5 (28.5cm)

・アウトソール全長 31cm

・アウトソール最大幅 11.5cm

※アウトソールは実寸

【着用感】

横幅がタイトです。

素材に伸縮性があるので普段のサイズでもいけそうですが幅広の方やゆとりが欲しい方は

「ハーフアップが無難」です。

(※着用者の普段のサイズ→28cm→ハーフアップの28.5cmを試着)

⚫️待望の"Aimé Leon Dore"コラボの"860V2"

クリーンな装いやモードにも振れる爽やかなブルーです。

『他にも…エイムレオンドレ(メルカリ表記)のキャップ やバッグ等のアクセサリーにTシャツ等、エメを中心にJJJJound(ジョウンド)等も出品しております。メンズ、レディース問わず男女兼用でお使いいただけるアイテムもございますので是非一度ご覧くださいませ。』

【注意事項】

・コチラの商品は海外直輸入商品になります。

国内の品質基準とは異なります

⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得いただけない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ

・いかなる場合も購入者様優先です

メインカラー···ブルー

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···別注

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド エイムレオンドレ 商品の状態 新品、未使用

