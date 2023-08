即購入大歓迎です。※2点以上のご購入の場合はおまとめ10%割引させて頂きますのでご購入お手続き前にコメントにてお知らせ下さいませ✨

『東京ソワール SOIR DOLCE』

上質なトリアセテートジョーゼット生地で仕立てたラグジュアリーなワンピース ロングドレスです。

ハイウエスト位置に軽く絞りを入れつつ、ストレートに近いシルエットでストレスのない着心地&さり気なく体型カバー✨

季節を問わないオールシーズン対応の中肉素材にシンプルシックなデザイン。

お手持ちのジャケットやストールともコーディネートしやすく、アクセサリーを変化することで、結婚式から各種式典まで様々な場面に着まわせるドレスです✨

セレモニーや食事会、結婚式、パーティ、レセプション、演奏会、慶事の式典などにふさわしい品格あるお品物です。

日本製

背面ファスナー

カラー ブラック 黒 漆黒

裏地有り

シーズンレス

フロントサイドスリット有り

伸縮性有り

付属品無し

合わせたジャケットは『ハナエモリ 』。ストールは非売品です。

他にも多数ワンピースを出品中です,

#Maのワンピース で検索してみて下さい♪

他にも大きいサイズ(13号〜)を出品中です,

#Maの大きいサイズ で検索してみて下さい♪

【サイズ】

13号 XL

平置き採寸

身幅47.5〜48

着丈 背面側中央トップ〜裾116

スリット 裾から37

※着画モデル身長166㎝

【素材】

画像をご参照下さい。

【状態】

特筆マイナス事項無く良品です。

新品ではございませんので神経質な方はご購入お控えくださいませ。

衣類発送時のたたみ皺はご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ソワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

