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新しいコレクション 【美品】LEONARD カンカン チュニック S チュニック

商品の説明

美品　レオナール　カンカン チュニック　
【美品】OLLEBOREBLA　アルベロベロ　チュニック　ぶたさん　薔薇

新品 THE Dallas レースブラウス ホワイト 白 フレアスリーブ
世界で最も美しいとされるレオナールのプリントデザイン
キューティーフラッシュ　Aラインチュニック
お顔映りの良いホワイト地に大輪の芍薬が美しいです。
アルベロベロ　ぶた　チュニック　ハイネック　黒
上部はゴムなので胸元が開く心配もありません。
【美品】LEONARD カンカン チュニック S
特筆するダメージはありません。
エポカ　ニットプルオーバー黒新品タグ付き

【未使用タグ付】KEI Hayama PLUS チュニック
○サイズ 身幅38cm 総丈70cm
フリルチュニック
○素材 アセテート65% ポリエステル35%
レオナールのチュニック
○ポケット×2
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商品の情報

商品のサイズS
ブランドレオナール
商品の状態目立った傷や汚れなし

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美品　レオナール　カンカン チュニック　世界で最も美しいとされるレオナールのプリントデザインお顔映りの良いホワイト地に大輪の芍薬が美しいです。上部はゴムなので胸元が開く心配もありません。特筆するダメージはありません。○サイズ 身幅38cm 総丈70cm○素材 アセテート65% ポリエステル35%○ポケット×2他にも色々と出品していますLEONARD レオナール チュニック キャミソール ワンピース　美品 S M 芍薬　花柄　カンカン

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商品のサイズS
ブランドレオナール
商品の状態目立った傷や汚れなし

新しいコレクション 【美品】LEONARD カンカン チュニック S チュニック

5分钟前

新しいコレクション 【美品】LEONARD カンカン チュニック S チュニック

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