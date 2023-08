新しいコレクション 【美品】LEONARD カンカン チュニック S チュニック

美品 レオナール カンカン チュニック

世界で最も美しいとされるレオナールのプリントデザイン

お顔映りの良いホワイト地に大輪の芍薬が美しいです。

上部はゴムなので胸元が開く心配もありません。

特筆するダメージはありません。

○サイズ 身幅38cm 総丈70cm

○素材 アセテート65% ポリエステル35%

○ポケット×2

他にも色々と出品しています

LEONARD レオナール チュニック キャミソール ワンピース 美品 S M 芍薬 花柄 カンカン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 レオナール カンカン チュニック 世界で最も美しいとされるレオナールのプリントデザインお顔映りの良いホワイト地に大輪の芍薬が美しいです。上部はゴムなので胸元が開く心配もありません。特筆するダメージはありません。○サイズ 身幅38cm 総丈70cm○素材 アセテート65% ポリエステル35%○ポケット×2他にも色々と出品していますLEONARD レオナール チュニック キャミソール ワンピース 美品 S M 芍薬 花柄 カンカン

