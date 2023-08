【即購入OK!】【送料無料!】

※発送やコメントについてご説明があります※

※予めプロフィールも合わせてご覧ください※

●商品説明●

ブランド:ブリエンヌ パリ ディス/BOURRIENNE PARIS X

----------------------------------------

カラー:ホワイト

----------------------------------------

表記サイズ:42

※ブランドタグ・製品タグ画像の確認をお願いします。

----------------------------------------

平置き実寸

肩幅:42cm

袖丈:61cm

着丈:76cm

身幅:53cm

※ご参考程度にご覧ください。

----------------------------------------

ダメージ・デザイン・状態について

・使用感のない美品状態

----------------------------------------

※※※ご購入の前に※※※

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

・着画はご用意しておりません。

・当方の身長/体型/履いている靴のサイズ等からサイズ感のご質問は

お受けいたしかねます。採寸サイズ/表記サイズにてご検討ください。

公式ホームページを検索していただくと確実かと思います。

・香りに敏感な方や神経質な方、少しでも状態が気になる方は

ご購入をご遠慮ください。

・状態考慮/送料込みのお値段となります。

値段交渉の際はご希望額を提示の上コメントをお願いします。

1,000円以上のお値下げは基本的にお断りしております。

・評価完了後の返品に関しましてはお受けしておりません。

・サイズが合わない/色がイメージと異なるなどの返品は

基本的にお受けしません。気になる箇所は予めご質問で解決してから

ご購入お願い致します。

★上記に記載してあることに関して質問は対応しません。ご了承ください。

M5944

#TURN_メンズ #TURN_M230526

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

