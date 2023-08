HERMES エルメス バーキン30の空箱です。

エルメスバーキン30 空箱 箱

こちらは新宿伊勢丹のエルメス(正規品)で購入した際の空箱です。

付属品は画像1に写っているものが全てです。

空箱サイズ(誤差はご容赦ください)

(バーキン30の箱)

縦 39センチ

横 31.5センチ

高さ 18.5センチ

ブランド箱

発送方法はこちらの箱をプチプチで梱包しての発送とさせて頂きます。こちらの発送方法でご納得された方のみお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

商品はあくまでもUSEDですので、こちらも御理解出来る方でお願い致しますm(_ _)m

何かご質問等ありましたらコメントよりお願い致します。

♯エルメスバーキン箱

♯エルメスバーキン

♯エルメス バーキン 箱

♯エルメスバーキン空箱

♯エルメス バーキン 空箱

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

