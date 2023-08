#だまほんのbagroom

■アイテム

OLD COACH オールドコーチ

COACH コーチ

ゴールド金具

ショルダーバッグ クロスボディ ポシェット

カメラバッグ 斜めがけ 肩掛け 本革

グラブタンレザー 黒

ヴィンテージ ビンテージ vintage

■サイズ

タテ 19㎝

ヨコ 26㎝

マチ 13㎝

ショルダー 110㎝調節可

■状態

全体的には目立った傷や汚れも無く、綺麗なお品物で、まだまだ沢山お使い頂けます

■詳細

10枚目の様に長財布がスッキリ入りますので、ちょっとしたお出掛けにも使い易いバッグになります。

■カラー ブラック

■素材 レザー

管理番号:s/13503202/0004/857

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

