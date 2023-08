超格安価格 Lafayette MILITARY FLIGHT OVERALLS オーバーオール

閲覧ありがとうございます

☑︎商品説明☑︎

Lafayette MILITARY FLIGHT OVERALLS

寒冷地用レイヤーリングウェアとして開発されたミリタリーのビブオーバーオールをベースに、機能性やデザインを現代的にアップデートさせたオーバーオール。

摩耗/引き裂き/擦り切れに強い耐久性を誇るCORDURA生地を採用。

バックとフロントに付属した6ポケットがユーティリティー性の高さに加え、デザインとしてもアクセントに。

ゴツめのアジャスター付きサスペンダーと股下深くまでジップ開閉可能で着脱が容易に。

フロントやバック、右腿ポケット部分には暗号仕様のミリタリーコードデザインをプリント。

左膝のポケットにはCORDURAタグが付属。

オーバーオールらしいラフな着こなしが可能なルーズなストレートシルエット。

・機能性や着やすさを追求したミリタリーオーバーオール

・耐久性の高いコーデュラ生地を使用したタフな仕様

・多数のポケットを搭載しながらもスッキリとした印象のモダンなデザイン

定価 ¥28,600

【カラー】

ブラック

【サイズ】

L

【実寸サイズ】

平置き

全長→124

ウエスト→51

わたり→33.5

股上→55.5

股下→70

裾幅→24.3

【素材】

コットン 70%

ナイロン 30%

【状態について】

全体/総評:状態良好

【状態ランク】ー8

【10】 新品未使用

【9】 2~3回使用

【8】 4回以上の美品中古品

【7】 一般的な中古品

【6】 馴染みがある状態

【5】 汚れが目立つ

【4】 難アリ ジャンク品

オーバーオール

Lafayette

LFYT

ラファイエット

オーバーオール

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラファイエット 商品の状態 未使用に近い

