値引きする キャンパス アディダス 80s ウィンダンシー　27cm アトモス スニーカー

adidas CAMPUS 80s atmos WDS CORE BLACK/ACID MINT/OFF WHITE 21FW-S

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ブレッド バーンド 2016



エアペニー2 stussyコラボ



NewBalance 990v5 BK ブラック 28.5

アトモス別注のWIND AND SEAとのコラボアイテムです。ソールはヴィンテージ加工で日焼けを再現しています。

ナイキ エアフォースワン NIKE AIR FORCE 1"TAIWAN" 箱有

キャンパス80sをベースにしているので、シェイプもすっきりとかっこいいです。

【試着のみ】☆DIORハイカットスニーカー黒☆26cm

ティファニーブルーを彷彿とさせるカラーも素敵なシューズです。

NIKE AIR MAX KOKO 24cm サンドドリフト エアマックスココ



CM996RH2 ニューバランス スニーカー 996 ブラック 靴 黒

数回のみの着用で美品です。

30cm 美品 IVY PARK×adidas STANSMITH DIPPED

メルカリで購入しました。

新品未使用 New Balance M990 BD バーガンディ U.S.A.

靴箱がないため、別の箱に入れて発送いたします。

ナイキ エアナイキ ジョーダン1 レトロ AJKO シカゴ 2021



バンズ オールドスクール



29cm ADIDAS TOBACCO GRUEN D.BROWN

※「購入を検討しております。お値引き可能でしょうか」のコメントは不要でございます。大幅な値下げは対応しておりません。ご了承下さいませ。

入手困難 ナイキ エアジョーダン4 レトロ ワット ザ RETRO



【期間限定】Nike Greco Supreme 中田英寿

自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

adidas CAMPUS 80s atmos WDS CORE BLACK/ACID MINT/OFF WHITE 21FW-Sアトモス別注のWIND AND SEAとのコラボアイテムです。ソールはヴィンテージ加工で日焼けを再現しています。キャンパス80sをベースにしているので、シェイプもすっきりとかっこいいです。ティファニーブルーを彷彿とさせるカラーも素敵なシューズです。数回のみの着用で美品です。メルカリで購入しました。靴箱がないため、別の箱に入れて発送いたします。※「購入を検討しております。お値引き可能でしょうか」のコメントは不要でございます。大幅な値下げは対応しておりません。ご了承下さいませ。自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AIR MAX 97 BLACK/WHITE-CHILE REDトラヴィス・スコット × ナイキ エアジョーダン 1 ブラック ファントムナイキ ダンク ハイ ノーブルグリーン30cm 未使用 STAN SMITH PARLEY GV7608 希少サイズNIKE×Kasina AIR MAX1 SP 77230523-01SNIKEエアジョーダン1ローog 品薄‼️