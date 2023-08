✅フォロー割引行っております

ご覧いただきありがとうございます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

● 4,000円以下 →→→ 200円OFF

● 4,000円以上 →→→ 400円OFF

すでにフォロー頂いている方にも毎回お値引き致します!コメントくださいませ^_^

#古着屋mame

#古着屋mame

✅商品名

No.1114

✅サイズ詳細

M相当

(L表記)

平置き採寸(単位:cm)

肩幅:57

身幅:58

袖丈:51.5

着丈:68

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅商品情報

・色柄:パープル、紫

・素材:本体部分 ポリエステル65%、綿35%

リブ部分 ポリエステル62%、綿33%、ポリウレタン5%

・備考:中国製

✅状態

新品です!

これからもたくさんお使いいただけます^_^

✅発送期間

補償、匿名性が確保された方法での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

✅さいごに

他にも似ている商品を出品しております!

宜しければご覧ください♧

⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎

#古着屋mame_パーカー_スウェット

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

