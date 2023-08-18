【超特価】 KUUUUUMA様　専用 デニム/ジーンズ

カラー···ブラック

ディースクエアード 新品未使用 スケーター サイズ48

シルエット···ワイド

ニグロリーグデニムパンツ

股上···ハイウエスト

専用ラウンジリザード裾zipハイパワーストレッチデニム×シェービングスキニーレグ

丈···フルレングス

60s Levi's 501 BIG-E デニムパンツ 濃紺

季節感···春、夏、秋、冬

キャピタル ダメージジーンズ 購入価格¥70,000



エンポリ デニム

4万6200円ほどで購入しました。

ワンピースオブロック、ダッパーズ別注409ZXXX

着用回数は2回です。

【新品未使用】 カワサキ Z 50th Anniversary Z1デニム2

目立った傷や汚れなどは全くなく、かなり状態はいいです。

60's リーバイス 502 ビッグE オリジナル ヴィンテージ デニム 当時物

他に質問などあれば何でもして下さい！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラックシルエット···ワイド股上···ハイウエスト丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬4万6200円ほどで購入しました。着用回数は2回です。目立った傷や汚れなどは全くなく、かなり状態はいいです。他に質問などあれば何でもして下さい！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

mfpen BIG JEANS WASHED BLUEリーバイス501xx ヴィンテージクロージング w28 コーンデニム ジーンズミスターハリウッド キリマンジャロ N Hollywood アンセルムNEONSIGN BADBOY DENIM SLACKS（RIGID）1990s HAORI JEANS 切り替えフレアデニム y2k VintageVISVIM FLUXUS 01N W32X L30よーぺーぷー様専用ページ フォロー割適用Jonio着 Undercover 11AW mirror denim80s Levi's 646 bell bottom flare vintage【イカちゃん様専用】JACOB COHEN ライトオンスデニムパンツ