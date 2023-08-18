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【超特価】 KUUUUUMA様　専用 デニム/ジーンズ

商品の説明

カラー···ブラック
ディースクエアード 新品未使用 スケーター サイズ48
シルエット···ワイド
ニグロリーグデニムパンツ
股上···ハイウエスト
専用ラウンジリザード裾zipハイパワーストレッチデニム×シェービングスキニーレグ
丈···フルレングス
60s Levi's 501 BIG-E デニムパンツ 濃紺
季節感···春、夏、秋、冬
キャピタル　ダメージジーンズ　購入価格¥70,000

エンポリ　デニム
4万6200円ほどで購入しました。
ワンピースオブロック、ダッパーズ別注409ZXXX
着用回数は2回です。
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目立った傷や汚れなどは全くなく、かなり状態はいいです。
60's リーバイス 502 ビッグE オリジナル ヴィンテージ デニム 当時物
他に質問などあれば何でもして下さい！

mfpen BIG JEANS WASHED BLUE

商品の情報

商品のサイズM
ブランドジョンローレンスサリバン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ブラックシルエット···ワイド股上···ハイウエスト丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬4万6200円ほどで購入しました。着用回数は2回です。目立った傷や汚れなどは全くなく、かなり状態はいいです。他に質問などあれば何でもして下さい！

商品の情報

商品のサイズM
ブランドジョンローレンスサリバン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【超特価】 KUUUUUMA様　専用 デニム/ジーンズ

29分钟前

【超特価】 KUUUUUMA様　専用 デニム/ジーンズ

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
3
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出品者

bc68ec4e

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コメント (8)

bc68ec4e
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日産オンラインショップ：商品詳細

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