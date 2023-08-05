【在庫あり/即出荷可】 OOFOS 【28】bristol x ウーフォス ブリストル FCRB サンダル

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カラー ▶︎ ブラック
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購入先 ▶︎ SOPH.
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状 態 ▶︎ 新品未使用、タグ付き
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保 管 ▶︎ 自宅保管（禁煙、ペット無し）
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発 送 ▶︎ 匿名発送、即日発送、送料込み
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※ ※ ※ ※ ※ ※ 《 注意事項 》 ※ ※ ※ ※ ※ ※
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折り畳んで発送する場合があります。
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・商品のすり替え防止のため、
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返品・返金はお受けしておりません。
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商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|エフシーレアルブリストル
|商品の状態
|新品、未使用
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bristol OOFOS x FCRBFCRB 22SS OOFOS F.C.R.B. EMBLEM Sport Flex新品未使用品です。カラー ▶︎ ブラックサイズ ▶︎ 28購入先 ▶︎ SOPH.状 態 ▶︎ 新品未使用、タグ付き保 管 ▶︎ 自宅保管（禁煙、ペット無し）発 送 ▶︎ 匿名発送、即日発送、送料込み※ ※ ※ ※ ※ ※ 《 注意事項 》 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ・ネコポスでの配送時には3cm以内に 厚さが収まるように、一度開封し 折り畳んで発送する場合があります。・コンビニより発送致します。・商品のすり替え防止のため、 返品・返金はお受けしておりません。・質問はお気軽にどうぞ。※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ WINDANDSEA windandsea WIND AND SEA ウィンダンシー HONEY FITZ honeyfitz ハニーフィッツTangram GOLF タングラム※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマーMALBON CLUBHAUSsupreme シュプリーム MAGICSTICK マジックスティックF.C.R.B F.C.RealBlistol ブリストルwtaps ダブルタップスネイバーフッド nbh neighborhood Ameri アメリヴィンテージGODSELECTIONXXX ゴッドセレクションDAIWA PIER39 ダイワFresh Service フレッシュサービス※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※黒石奈央子 佐田真由美 藤井夏恋 新木優子 木村拓哉 キムタク 三浦翔平 浅野忠信井口理 平野紫耀 神宮寺勇太 丹羽仁希#WINDAND2023
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|エフシーレアルブリストル
|商品の状態
|新品、未使用