【在庫あり/即出荷可】 OOFOS 【28】bristol x ウーフォス ブリストル FCRB サンダル

bristol OOFOS x FCRB

FCRB 22SS OOFOS F.C.R.B. EMBLEM Sport Flex

新品未使用品です。

カラー ▶︎ ブラック

サイズ ▶︎ 28

購入先 ▶︎ SOPH.

状 態 ▶︎ 新品未使用、タグ付き

保 管 ▶︎ 自宅保管(禁煙、ペット無し)

発 送 ▶︎ 匿名発送、即日発送、送料込み

※ ※ ※ ※ ※ ※ 《 注意事項 》 ※ ※ ※ ※ ※ ※

・ネコポスでの配送時には3cm以内に

厚さが収まるように、一度開封し

折り畳んで発送する場合があります。

・コンビニより発送致します。

・商品のすり替え防止のため、

返品・返金はお受けしておりません。

・質問はお気軽にどうぞ。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

WINDANDSEA windandsea

WIND AND SEA ウィンダンシー

HONEY FITZ honeyfitz ハニーフィッツ

Tangram GOLF タングラム

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー

MALBON CLUBHAUS

supreme シュプリーム

MAGICSTICK マジックスティック

F.C.R.B F.C.RealBlistol ブリストル

wtaps ダブルタップス

ネイバーフッド nbh neighborhood

Ameri アメリヴィンテージ

GODSELECTIONXXX ゴッドセレクション

DAIWA PIER39 ダイワ

Fresh Service フレッシュサービス

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

黒石奈央子 佐田真由美 藤井夏恋 新木優子

木村拓哉 キムタク 三浦翔平 浅野忠信

井口理 平野紫耀 神宮寺勇太 丹羽仁希

#WINDAND2023

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

