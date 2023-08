【国産】 ESSENTIALS FOG エッセンシャルズ　Tシャツ　花柄 新品　L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

即購入OKなので宜しくお願いします!

フロントには、「ESSENTIALS」、「FEAR OF GOD」のロゴがシルクスクリーンプリントで落とし込まれております。バックには花をモチーフにしたインパクトあるフォトデザインが大胆にプリントされております。バックプリントは、ボディーカラーによってそれぞれ異なる為、カラーチョイスでスタイリングに個性を発揮しやすいアイテムです。 特徴的なオーバーサイズシルエットを使用したアイテムで、シンプルなデザインになっている為、プレミアムスニーカー等と合わせたストリートスタイルにとても合わせやすい点も魅力の一つです。 限定性も高い為、ご希望の方はお早めのご購入をおすすめします!

[商品品質] コットン 100% [商品採寸]

Lサイズ: 着丈:75.0cm 身幅:61.0cm

肩幅:59.5cm 袖丈:23.5cm

※インポートブランドとなり、同商品でもアイテムによってサイズが前後する場合がございますので、予めご了承ください。

状態:新品未使用

FOG(エフオージー)はFear Of Godが2015年に新たに展開するセカンドライン。

価格帯も安く本ラインであるFear Of Godの様なデザイン、

シルエットの同ラインはロサンゼルスでも販売後たちまち完売が相次ぐ人気ブランドとなってます!

とてもシンプルで様々な著名人も愛用したブランドの話題の一枚です!!

*海外セレクトショップから

の並行輸入品になります!

ご理解いただける方のみご購入をお願い致します!

完璧をお求めの方は、ご購入後トラブルの元になりますので定価でのご購入をおすすめ致します。

並行輸入品ですが、きちんと一枚一枚袋から出して

検品はしておりますので安心してお買い求め下さい!

ご入金確認後速やかに発送致します。

発送方法 ネコポス

※万が一商品に欠陥が見つかりましたらご対応させていただきますので、受取評価前にご遠慮なくコメントよりお申し付けください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

