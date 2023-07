ご覧頂きまして有難うございます。

「【純正”目に見えない自撮り棒”+大容量SDカード付き】使用1回のみ 未使用級 Insta360 ONE X2 FlowState搭載 360度 アクションカメラ 5.7K 手ブレ補正 10m防 正規品【安心返金保証】」を出品致します。

■ 無料特典

①Insta360純正”目に見えない自撮り棒” ※新品参考価格:10000円~

【特徴】

・高度なアルゴリズムによって写真やビデオに写り込まないように設計されています。

・まるで飛んでいるような映像が撮影できます。

・棒の長さは28cm-120cmで調節が可能です。

②Lexar micro SDXCメモリーカード High-Performance 633x Class10 /128GB ※新品参考価格:3400円~

■コンディション

・使用は1回だけの数時間のみで、使用感が感じられず、目に留まるような目立つキズもなく、色艶も美しく新品に近い極めて良好な状態を保っています。使用が僅少で状態の良い個体をお探しの方に自信を持ってお勧めいたします。

・レンズ表面は両面とも、新品購入時より専用のレンズガードを装着していましたので、ルーペなどを使い慎重に検品しましたが、キズやヨゴレはなく、コーティングも大変綺麗な状態です。

・両レンズとも、チリやカビ、クモリなどはなく透き通るようにクリアで極めて良好な状態です。(実写テスト済み)

・液晶画面は、メーカー出荷時に装着している保護シールが貼られたままの状態です。

・電池庫などの開口部は錆や液漏れ等の腐食はなく、防水ロックも厳重です。

・中古品に多いベタツキやタバコ臭などの気になる臭いの付着はございません。

■動作

・当店専門検査員が正常な動作を確認しました。

■商品内容

・Insta360 ONE X2 本体

・Insta360純正バッテリー(装着済み)

・Insta360純正専用ソフトケース

・Insta360純正クリーニングクロス

・新品未使用マイクロUSBケーブル

・上記無料特典

※画像にないものは不足しません。

■重要

・”安心返金保証”につきましてはプロフィールをご確認ください

・送料無料

・ご入金確認後 24時間以内発送

・匿名発送

・土日祝日発送対応

・丁寧、厳重に梱包

・アルコー…

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

