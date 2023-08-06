品質検査済 Belted herlipto Dress camel Coat Trench トレンチコート

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公式サイトで購入しました。

バーバリー 新品 ナイロン薄手トレンチコート ベルトなしW40

2.3回着用しております。

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08sircusロングコート試着のみ未使用

あくまで素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。

バーバリーブルーレーベル トレンチコート ベージュ ベルト 金ボタン 38 M

畳んで発送させていただきます。

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カラー camel

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サイズ S

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素材

マッキントッシュ ハンビー コート

表地：レーヨン 63% / ポリエステル 33％ / ポリウレタン 4％

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別布部分：ポリエステル 100％

クリーニング済み/NOBLE / パウダーオックスレトロトレンチコート◆

裏地：キュプラ 100％

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定価30800円

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カラー···キャメル

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着丈···ロング

HYKE ハイク トレンチコート ベージュ サイズ2

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 やや傷や汚れあり

herlipto トレンチコート公式サイトで購入しました。2.3回着用しております。写真4枚目、襟のところにうっすら汚れ？跡？がございますが気にならない程度かと思います、ご確認ください。あくまで素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。畳んで発送させていただきます。常識の範囲内でのお値下げ交渉承ります。購入前に必ずコメントお願い致します。herlipto Belted Dress Trench Coatカラー camelサイズ S素材表地：レーヨン 63% / ポリエステル 33％ / ポリウレタン 4％ 別布部分：ポリエステル 100％ 裏地：キュプラ 100％定価30800円カラー···キャメル着丈···ロング柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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