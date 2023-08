最高の男服 武骨 90's vintage Polo by Ralph Laure ラルフローレン 本革 総裏地付き ダブルブレスト ダブルブレステッド レザーカーコート レザージャケット L です。

90's vintage

レザージャケット、メンズ

Polo by Ralph Lauren

SIZE L

今回の出品アイテムは90's vintage、ラルフローレンのダブルブレスト、レザーカーコートです。

渋いブラウンボディに、厚みのある武骨なレザーの質感、エイジングによる抜群の雰囲気が堪らない、男臭さ満点の非常にカッコいい1枚です。

メンズ、ウィメンズ両方のボタン合わせが可能な珍しいダブルブレスト仕様、Tバックスタイル、裏地上部は起毛素材、中央付近はレザー切替、下部にはキルティング、両袖はポリエステル切替等、飽く無きディテールへの拘りも◎です。

ロンT、シャンブレーシャツ、ネルシャツ、ニット、カーディガン、スウェット、パーカー、ミリタリーパンツ、軍パン、チノパン、デニムパンツ、スラックス等を合わせて頂いても素敵だと思います。

メインアウターとして重宝する最高の男服です。

US ARMY、US AIR FORCE、US NAVY、A-1、A-2、G-2、B-3、RRL、ポロカントリー、ラルフローレンカントリー、ポロスポーツ、RRL、CHAPS等がお好きな方、コレクションやディスプレイ用にもオススメです。

肩幅約54cm、身幅約63cm、袖丈約65cm、着丈約82cm、襟高約5cmです。

vintageアイテムの為、使用感やシワ、全体にスレ、小傷、色褪せ、変色等は見受けられますが、経年変化が堪らない1枚で、ダメージを含めた雰囲気系の古着好きにオススメです。

※ 背面両サイドにベルトループが付いておりますが、元々ベルトが付いていた仕様か否かについては、当方素人の為、わかりかねます。

※あくまでもダメージ等は見受けられますので、vintageアイテムにご理解のない方や神経質な方はご購入をお控え下さい。

この機会に最高の男服、90's vintage、ラルフローレンのレザーカーコートを是非いかがでしょうか?

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

