【メーカー包装済】 Focusrite フォーカスライト　オーディオインターフェース その他

2ヶ月前に購入しました。

ネット活動で購入しましたが、使わなくなったので出品します。

質問、写真の追加等受け付けています。

即購入大丈夫です。

箱、説明書付いてます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2ヶ月前に購入しました。ネット活動で購入しましたが、使わなくなったので出品します。質問、写真の追加等受け付けています。即購入大丈夫です。箱、説明書付いてます。Focusrite フォーカスライト オーディオインターフェース 2イン/2アウト 24bit/192kHz Scarlett Solo (3rd Gen)

