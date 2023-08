ご覧頂きありがとうございます

♡。゜.(*♡´◡` 人´◡` ♡*)゜♡ °・

アルマーニジーンズラインのショートウォームダウンジャケットです

定価五万程度

着る機会が、あまり無くとても綺麗な状態です。

下部と袖口に緻密なゴムバンドがあり、製品の最も快適なフィット感です。外側の生地は特別な素材で作られているので、ジャケットはさらに暖かくなります。

生地80%ダウン、20%フェザー

生産国イタリア

色赤

カラー···レッド

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···チェック

素材(詰め物)···ホワイトダックダウン80%

フェザー20%

あくまで自宅保管の為、

ご理解の上ご購入下さいますよう

よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アルマーニジーンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

