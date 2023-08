【人気沸騰】 jimmyz コウモリ総柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ジミーズの総柄Tシャツになります。

古い物ですので、多少のダメージ着用感ございますが、大きなダメージなくまだまだ着ていただけます。

身幅約49.5

肩幅約44

着丈約62.5

多少の誤差はご了承ください。

気になる事ございましたらコメントお願いします。

また多少のお値下げも検討してますのでよろしくお願いします。

jimmyz jimmys powellperalta powell thrasher

santacruz zorlac oldghosts dogtown lifes a beach

スラッシャー パウエル ゾーラック サンタクルズ

オールドスケート サンタクルーズ ジミーズライフズアビーチ

OLD SKATE

supreme

stussy ステューシー

黒タグ白タグ紺タグ

80s90s

ドッグタウン dog town

vintage ヴィンテージ ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジミーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

