【人気沸騰】 jimmyz コウモリ総柄　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ジミーズの総柄Tシャツになります。
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古い物ですので、多少のダメージ着用感ございますが、大きなダメージなくまだまだ着ていただけます。
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身幅約49.5
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多少の誤差はご了承ください。
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気になる事ございましたらコメントお願いします。
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また多少のお値下げも検討してますのでよろしくお願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ジミーズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ジミーズの総柄Tシャツになります。古い物ですので、多少のダメージ着用感ございますが、大きなダメージなくまだまだ着ていただけます。身幅約49.5肩幅約44着丈約62.5多少の誤差はご了承ください。気になる事ございましたらコメントお願いします。また多少のお値下げも検討してますのでよろしくお願いします。jimmyz jimmys powellperalta powell thrashersantacruz zorlac oldghosts dogtown lifes a beachスラッシャー パウエル ゾーラック サンタクルズオールドスケート サンタクルーズ ジミーズライフズアビーチOLD SKATEsupreme stussy ステューシー黒タグ白タグ紺タグ80s90sドッグタウン dog townvintage ヴィンテージ ビンテージ
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ジミーズ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし