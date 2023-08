レアカラーのゴールデンサイズになります。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レアカラーのゴールデンサイズになります。希少です!プレミア価格が相場となっておりますのでご理解頂ける方のみご購入お待ちしております。派手めに見えると思いますが爽やかなゴールドでコーディネートのポイントになると思います!ナイキ エアリフトゴールド (ゴールドホログラム)size US8 25cm (小さめです)⚠️普段24cm~24.5cm弱を履かれてる方がジャストだと思います。⚠️当方エアリフト3足持っておりますがこちらは特に小さめの作りかと思います。⚠️自然に生じるスレで親指根辺りにフォログラムが若干薄くなってますが目立つほどではございません。(画像4枚目)若干の使用感はありますが全体の状態は良く珍しいと思います。ずっと探してこちらで購入しましたがサイズが合いませんでした。当方1回着用です。箱なし発送になります。⚠️当方の購入価格より下げて出品してます。できればこの価格でのお取り引きを希望しております。⚠️非常識なお値下げ交渉コメントを経験しておりますので「回答しない」場合もございます。saro maillot ビームスボーイカラー...ゴールド人気モデル...NIKE エアリフトスニーカー型...ローカット履き口...紐なし柄・デザイン...無地

