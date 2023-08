■2304.G1.55■【夏の宝石!】アクアスキュータム×ロロピアーナ SOFTIME◎「高級シルク×麻リネン」サマーツイード◎ ジャケット AB4 M程度

アクアスキュータムのジャケットをご紹介します。現行モデル。参考上代15万、イタリア、ロロピアーナ社の「SOFTIME」生地を使用。爽やかな【ウール×コットン×シルク×リネン】の豪華4者混の素材を使用し、節ありの織り糸を使い表情のある雰囲気のある極上のサマーツイード生地に仕立てられています。リゾート映えするパープルのお色がとてもかっこいいです。ネクタイを締めたオンスタイルからTシャツの上からラフに羽織るだけでも、さり気なくドレッシーな気分を添えつつ大人の余裕を醸し出してくれます。こういった上質な物を所有すれば、持っていて最高の安心感ですね。上質なジャケットをお探しだった方は是非ともご検討下さい。

■基本デティール

・2B

・背抜き

・ サイドベンツ

____________________________________

■サイズ (cm)

表記サイズ/肩幅/身幅/袖丈/着丈

↓↓

AB4/44/52/58/69

____________________________________

■素材

表地・・毛58%綿21%シルク16%麻5%

裏地・・キュプラ(ベンベルグ)100%

____________________________________

■色

パープル

____________________________________

■状態

A

____________________________________

■状態ランク

N 新品~未使用品

S 美品 着用感がさほど無くとても良い状態です。

A 汚れ、ダメージが少なく良い状態です。

B 汚れダメージは有るもののあまり目立たず着用に問題は無くまだまだ使用できます。

C 汚れ、ダメージが多く目立つダメージあるが使用には問題はない状態です。

D 汚れダメージが多く、使用に問題がある状態です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アクアスキュータム 商品の状態 やや傷や汚れあり

