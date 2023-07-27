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【★安心の定価販売★】 ▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④ 宿泊券

商品の説明

ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券
洲本温泉利用券（5枚）
有効期限　2023年12月31日まで
サンジョルジュ様専用　宿泊券2枚

ウェルス・マネジメント株主優待券【35000円】
▪️ご利用頂けるホテル■
さくら様限定　奄美大島　ＴＨＥ ＳＣＥＮＥ(ザ シーン）ホテル
・アロフト大阪堂島
▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④
・フォションホテル京都
◆匿名配送◆たびもの撰華　柊(ひいらぎ)　定価33.660円
・イビス大阪梅田
（りんご様専用）フルーツパーク富士屋ホテル宿泊券
・ダーワ・悠洛京都
洲本温泉利用券（5枚）
・イピススタイルズ大阪難波
サンジョルジュ様専用　宿泊券2枚
・ギャリア・二条城京都
ウェルス・マネジメント株主優待券【35000円】

さくら様限定　奄美大島　ＴＨＥ ＳＣＥＮＥ(ザ シーン）ホテル
また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です
▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④
・フォションホテル京都　商品詰め合わせ
◆匿名配送◆たびもの撰華　柊(ひいらぎ)　定価33.660円
・JA中野市　農産物詰合せ
（りんご様専用）フルーツパーク富士屋ホテル宿泊券
・甘さを約束する奇跡のトマト
洲本温泉利用券（5枚）

サンジョルジュ様専用　宿泊券2枚
最新情報はホームページでご確認下さい

ウェルス・マネジメント株主優待券【35000円】

商品の情報

商品の状態新品、未使用

さくら様限定　奄美大島　ＴＨＥ ＳＣＥＮＥ(ザ シーン）ホテル
ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券有効期限　2023年12月31日まで▪️ご利用頂けるホテル■・アロフト大阪堂島・フォションホテル京都・イビス大阪梅田・ダーワ・悠洛京都・イピススタイルズ大阪難波・ギャリア・二条城京都また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です・フォションホテル京都　商品詰め合わせ・JA中野市　農産物詰合せ・甘さを約束する奇跡のトマト最新情報はホームページでご確認下さい

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【★安心の定価販売★】 ▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④ 宿泊券

30分钟前

【★安心の定価販売★】 ▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④ 宿泊券

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