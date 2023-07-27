【★安心の定価販売★】 ▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④ 宿泊券

ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券

洲本温泉利用券（5枚）

有効期限 2023年12月31日まで

サンジョルジュ様専用 宿泊券2枚



ウェルス・マネジメント株主優待券【35000円】

▪️ご利用頂けるホテル■

さくら様限定 奄美大島 ＴＨＥ ＳＣＥＮＥ(ザ シーン）ホテル

・アロフト大阪堂島

▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④

・フォションホテル京都

◆匿名配送◆たびもの撰華 柊(ひいらぎ) 定価33.660円

・イビス大阪梅田

（りんご様専用）フルーツパーク富士屋ホテル宿泊券

・ダーワ・悠洛京都

洲本温泉利用券（5枚）

・イピススタイルズ大阪難波

サンジョルジュ様専用 宿泊券2枚

・ギャリア・二条城京都

ウェルス・マネジメント株主優待券【35000円】



さくら様限定 奄美大島 ＴＨＥ ＳＣＥＮＥ(ザ シーン）ホテル

また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です

▪️ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券▪️④

・フォションホテル京都 商品詰め合わせ

◆匿名配送◆たびもの撰華 柊(ひいらぎ) 定価33.660円

・JA中野市 農産物詰合せ

（りんご様専用）フルーツパーク富士屋ホテル宿泊券

・甘さを約束する奇跡のトマト

洲本温泉利用券（5枚）



サンジョルジュ様専用 宿泊券2枚

最新情報はホームページでご確認下さい

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ウェルスマネジメント55,000円分の株主特別優待券有効期限 2023年12月31日まで▪️ご利用頂けるホテル■・アロフト大阪堂島・フォションホテル京都・イビス大阪梅田・ダーワ・悠洛京都・イピススタイルズ大阪難波・ギャリア・二条城京都また今回はホテルでの利用に限らず、下記の優待メニューの利用も可能です・フォションホテル京都 商品詰め合わせ・JA中野市 農産物詰合せ・甘さを約束する奇跡のトマト最新情報はホームページでご確認下さい

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ウェルス・マネジメント株主優待券【35000円】さくら様限定 奄美大島 ＴＨＥ ＳＣＥＮＥ(ザ シーン）ホテル