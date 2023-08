▪️商品概要

商品名:コーチ/OLD COACH ショルダーバッグ “9929”

モデル名:THE SLING

色:ライトブラウン/明るめの茶色

素材:グラブタンレザー(GLOVE-TANNED COWHIDE)

生産国:アメリカ(MADE IN THE UNITED STATES)

▪️サイズ

高さ:38cm

横幅:26cm

奥行:20cm

内ポケット1か所あり

ショルダーストラップ

約70〜85cm

調節・肩がけ可能

▪️商品説明

コーチのバケツ形ショルダーバッグです。

90年代のオールドコーチと呼ばれるビンテージ品。

有名ファッションディレクターも愛用。

レアモデルのTHE SLINGです。

巾着のような絞る形としては最も大きいサイズで、男女ともにおすすめできるバッグです。

お色はライトブラウンです。

大きいサイズほど、綺麗な物が少ないこのカラー。

季節を問わずにお使い頂けます。

素材はオールドコーチの特徴である、グラブタンレザーを使用しています。

紐を絞った時の柔らかいドレープがとても美しいです。

サイズは、長財布や500mlのボトルがゆったり入る大きさです。

大容量でとても存在感があります。

貴重なオールドコーチの名品、THE SLING。

メンズに特におすすめの大きいバッグです。

⭐︎30年近く前に高島屋のコーチで購入しました。

⭐︎大切に使っていたので少しキズやシミがありますが、持っていて特に目立つほどではなく比較的キレイな状態だと思います。

(写真でご確認ください)

細かいことが気になる方は お控えください。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

