サイズ W37cm H 33cm (マチ最大幅10cm)

ポール・スミス ショルダーポーチ トラベルウォレット ミニサコッシュ

カラー キャメル

メゾンマルジェラ 5acショルダーバッグ

素 材 スウェード

COACH コーチ ショルダー バッグ

ブランド the MADLY

ポーター ポールスミス ショルダーバッグ



【超極美品】ルイ ヴィトン N41213 ダミエグラフィットディストリクトMM

状 態 3、4回ほど使用。

★イタリア製★ RRL ダブルアールエル ショルダーバッグ ヴィンテージ

目立つ汚れ等ない綺麗な状態です。

CHAMBORD SELLIER シャンボールセリエ バッグ ショルダー

✳︎専用布ケース付。

TUMI セカンドバック



☆《新品同様》ポールスミス デイパック バックパック リュックサック

こちらの品は即ご購入いただいて構いません。

Kapital キャピタル 6号帆布 リトルスナフキン ショルダーバッグ

中古品ということをご理解の上ご検討下さい。

【希少】グレゴリー 旧タグ クイックポケットM



【オールドGUCCI 】GG柄 ショルダーバッグ サイズ少し大きめ

商品詳細

とっと様専用 Henry Beguelinエンリーベグリン本革ショルダーバッグ

南アメリカのペルーからインスパイアされたコレクション。ベジタブル タンニンで鞣された肉厚なスウェードが使用されており、真鍮製の重厚なバックル含め、随所にハンドクラフトの温かみとほど良いモード性が感じられるデザインです。

PRADA ブリックレザーバッグ



カステルバジャック ロンド ショルダーバッグ 085102 ブラック

作りがしっかりしているため、それなりの重量があります。これ程までに重厚でデザイン性の高いレザーバッグはヴィンテージで探す以外は他に見つからないと思います。お勧めです。気になる方は是非。

本革ショルダーバッグ 斜めがけ大きめメッセンジャーバッグ イタリア製



残りわずか❣トリーバーチ リー ラジウィル プチ ダブルバッグ ショルダーバッグ

クオリティとデザイン性ともに非常に優れたバッグです。流行り廃りなく一生物として使う事が出来ると思います。興味のある方はこの機会にご検討ください。

未使用級・激レア✨PELLE MORBIDA ショルダーバッグ ボディバッグ



モンベル ゼロポイント スーパーエクスペディションパック 90

レザーブランドであれば、FERNAND LEATHER(フェルナンドレザー) やVIBERG(ヴァイバー )、WHITE'S BOOTS(ホワイツブーツ)、モードであればGUIDI (グイデイ)やMaison Martin Margiela(メゾン・マルタン・マルジェラ)等が好きな方にお勧めです。

bagjack ビショップ 別注 ミニモールショルダーバッグ



vintage ハラコ レザーポーチ ショルダーバッグ アーカイブ Y2K

ブランド詳細

✨希少✨ ポーター エクストリーム メッセンジャー バッグ

the MADLY/メイドリー

Louis Vuitton テイクオフ・スリング バッグ

ニューヨークを拠点とするバッグブランド。デザイナー自身が世界を旅することによってインスパイアされたアイデアをハンドメイドで形とする。

GUCCI グッチメッセンジャーバッグ 斜めがけバック



supreme mesh small backpack レオパード ステッカー付

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tommorowland トゥモローランド edition エディション BARNYS NEW YORK バーニーズ ニューヨーク L'ECHOPPE レショップ ARCH アーチ

Y2K 90s 00s テック テクノ レイヴ 変形 防水 ショルダーバッグ



supreme デニム ネックポーチ

カラー···ベージュ

ヨウジヤマモトレザーショルダーレザーバックブラウン茶

柄・デザイン···無地

川村壱馬愛用 FORSOMEONE サコッシュ

素材···スエード

ルイヴィトンモノグラムショルダーバック、

カラー···ベージュ

Gem-ot様専用 モンクレール ショルダーバッグ カーキ

柄・デザイン···無地

ダンヒル ショルダーバッグ クロスボディ ウィンザー トラベラー ADロゴ

素材···本革

(土日価格)Felisi ショルダーバッグ タグ付き

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド グイディ 商品の状態 未使用に近い

サイズ W37cm H 33cm (マチ最大幅10cm)カラー キャメル素 材 スウェードブランド the MADLY状 態 3、4回ほど使用。 目立つ汚れ等ない綺麗な状態です。 ✳︎専用布ケース付。こちらの品は即ご購入いただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討下さい。商品詳細南アメリカのペルーからインスパイアされたコレクション。ベジタブル タンニンで鞣された肉厚なスウェードが使用されており、真鍮製の重厚なバックル含め、随所にハンドクラフトの温かみとほど良いモード性が感じられるデザインです。作りがしっかりしているため、それなりの重量があります。これ程までに重厚でデザイン性の高いレザーバッグはヴィンテージで探す以外は他に見つからないと思います。お勧めです。気になる方は是非。クオリティとデザイン性ともに非常に優れたバッグです。流行り廃りなく一生物として使う事が出来ると思います。興味のある方はこの機会にご検討ください。レザーブランドであれば、FERNAND LEATHER(フェルナンドレザー) やVIBERG(ヴァイバー )、WHITE'S BOOTS(ホワイツブーツ)、モードであればGUIDI (グイデイ)やMaison Martin Margiela(メゾン・マルタン・マルジェラ)等が好きな方にお勧めです。ブランド詳細the MADLY/メイドリーニューヨークを拠点とするバッグブランド。デザイナー自身が世界を旅することによってインスパイアされたアイデアをハンドメイドで形とする。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tommorowland トゥモローランド edition エディション BARNYS NEW YORK バーニーズ ニューヨーク L'ECHOPPE レショップ ARCH アーチカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···スエードカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド グイディ 商品の状態 未使用に近い

BURBERRY BLACK LABEL バーバリー チェック ショルダーバッグBRIEFING ブリーフィング ショルダーバッグ トラベルバッグディーゼルショルダーバッグスプリットレザー スクエアショルダーバッグHERZ ヘルツ Organ オルガン メッセンジャー ショルダーバッグG-34【24時間限定】PORTER×HYKE ヘルメットバック 黒 ブラックPaul Smith ポールスミス シティエンボス ショルダー クラッチ バッグ吉田カバン 3way ショルダー リュックカステルバジャック ミニバッグ ショルダー 099221 定価26400円長渕グッズ バッグ