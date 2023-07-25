福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー

adidas スタンスミス 26.5

ナイキ エアジョーダン1 レトロハイ OG ブラックアンドスモークグレー



ISSEY MIYAKE MEN パネル切替サイドゴアダッドスニーカー

通常のスタンスミスでは無く、ハイモデル？のようです。どうやら今は売ってないようです。

【27.5cm】 Nike Air Jordan 1 High スパイダーマン



新品 サンガッチョ にゅ〜ず via SANGACIO×BRANDALISED

1年前に購入しましたが、履く機会がほぼなかったので出品します。

STANDARD CALIFORNIA



【ゴールデンサイズ・希少】ONE STAR J VTG HS SUEDE



週末限定SALE！JORDAN 1 Low NIKE ナイキ エアジョーダン

・2、3回履きました

supreme NIKE シュプテン モアテン 26.5cm

・目立った傷や汚れなく綺麗な状態だと思います

NIKE KOBE X ELITE SE コービー10 エリート（新品未使用）

・かかとの内側に若干擦れた後があります

ナイキ ダンク ハイ プレミアム サブレグリーン/ブラック ライトグラファイト

・かかとのすり減りは若干あるかなくらいだと思います

ナイキ nike エアフォース1フォンタンカ 24

・白ヒモに付け替えていますが、元々の黒ヒモも付けて、購入時の箱に入れて送付します

NIKEエアジョーダン3retro スニーカー 26cm



ニューバランス M9975GR 箱付き 未使用品

※比較的な綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品と誤認識ください

NIKE エアフォース1 スネーク 28.5cm

※即購入可

未使用 正規品 日本未発売 レザー素材 コンバース ランスター 23.5cm

※他に撮影して欲しい部分などあればコメント欄までお願いします

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

adidas スタンスミス 26.5通常のスタンスミスでは無く、ハイモデル？のようです。どうやら今は売ってないようです。1年前に購入しましたが、履く機会がほぼなかったので出品します。・2、3回履きました・目立った傷や汚れなく綺麗な状態だと思います・かかとの内側に若干擦れた後があります・かかとのすり減りは若干あるかなくらいだと思います・白ヒモに付け替えていますが、元々の黒ヒモも付けて、購入時の箱に入れて送付します※比較的な綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品と誤認識ください※即購入可※他に撮影して欲しい部分などあればコメント欄までお願いします

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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