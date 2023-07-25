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adidas スタンスミス 26.5
ナイキ エアジョーダン1 レトロハイ OG ブラックアンドスモークグレー
ISSEY MIYAKE MEN パネル切替サイドゴアダッドスニーカー
通常のスタンスミスでは無く、ハイモデル？のようです。どうやら今は売ってないようです。
【27.5cm】 Nike Air Jordan 1 High スパイダーマン
新品 サンガッチョ にゅ〜ず via SANGACIO×BRANDALISED
1年前に購入しましたが、履く機会がほぼなかったので出品します。
STANDARD CALIFORNIA
【ゴールデンサイズ・希少】ONE STAR J VTG HS SUEDE
週末限定SALE！JORDAN 1 Low NIKE ナイキ エアジョーダン
・2、3回履きました
supreme NIKE シュプテン モアテン 26.5cm
・目立った傷や汚れなく綺麗な状態だと思います
NIKE KOBE X ELITE SE コービー10 エリート（新品未使用）
・かかとの内側に若干擦れた後があります
ナイキ ダンク ハイ プレミアム サブレグリーン/ブラック ライトグラファイト
・かかとのすり減りは若干あるかなくらいだと思います
ナイキ nike エアフォース1フォンタンカ 24
・白ヒモに付け替えていますが、元々の黒ヒモも付けて、購入時の箱に入れて送付します
NIKEエアジョーダン3retro スニーカー 26cm
ニューバランス M9975GR 箱付き 未使用品
※比較的な綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品と誤認識ください
NIKE エアフォース1 スネーク 28.5cm
※即購入可
未使用 正規品 日本未発売 レザー素材 コンバース ランスター 23.5cm
※他に撮影して欲しい部分などあればコメント欄までお願いします
コンバース オールスター 靴 ホワイト シューズ ハイカット レザー メンズ
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
アディダス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
NIKE AIR MAX 95 SP 新品 未使用 ナイキ マルチカラー
《新品✨》27cm KEEN UNEEK SNK ユニークスニーク(41)
NIKE エアジョーダン1 シャドー2.0
Reebok × maison margiela
AIR JORDAN 1LOW panda
バレンシアガ ランナー
adidas スタンスミス 26.5通常のスタンスミスでは無く、ハイモデル？のようです。どうやら今は売ってないようです。1年前に購入しましたが、履く機会がほぼなかったので出品します。・2、3回履きました・目立った傷や汚れなく綺麗な状態だと思います・かかとの内側に若干擦れた後があります・かかとのすり減りは若干あるかなくらいだと思います・白ヒモに付け替えていますが、元々の黒ヒモも付けて、購入時の箱に入れて送付します※比較的な綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品と誤認識ください※即購入可※他に撮影して欲しい部分などあればコメント欄までお願いします
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
アディダス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー
375
53分钟前
福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー
¥
10,500
¥
8,925
(税込) 送料込み
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商品の情報
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靴
スニーカー
adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
cadcda
303
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー
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