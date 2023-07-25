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福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー

商品の説明

adidas スタンスミス 26.5
ナイキ エアジョーダン1 レトロハイ OG ブラックアンドスモークグレー

ISSEY MIYAKE MEN パネル切替サイドゴアダッドスニーカー
通常のスタンスミスでは無く、ハイモデル？のようです。どうやら今は売ってないようです。
【27.5cm】 Nike Air Jordan 1 High スパイダーマン

新品　サンガッチョ　にゅ〜ず　via SANGACIO×BRANDALISED
1年前に購入しましたが、履く機会がほぼなかったので出品します。
STANDARD　CALIFORNIA

【ゴールデンサイズ・希少】ONE STAR J VTG HS SUEDE

週末限定SALE！JORDAN 1 Low NIKE ナイキ　エアジョーダン
・2、3回履きました
supreme NIKE シュプテン モアテン 26.5cm
・目立った傷や汚れなく綺麗な状態だと思います
NIKE KOBE X ELITE SE コービー10 エリート（新品未使用）
・かかとの内側に若干擦れた後があります
ナイキ ダンク ハイ プレミアム サブレグリーン/ブラック ライトグラファイト
・かかとのすり減りは若干あるかなくらいだと思います
ナイキ　nike エアフォース1フォンタンカ　24
・白ヒモに付け替えていますが、元々の黒ヒモも付けて、購入時の箱に入れて送付します
NIKEエアジョーダン3retro スニーカー　26cm

ニューバランス　M9975GR 箱付き　未使用品
※比較的な綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品と誤認識ください
NIKE エアフォース1 スネーク 28.5cm
※即購入可
未使用 正規品 日本未発売 レザー素材 コンバース ランスター 23.5cm
※他に撮影して欲しい部分などあればコメント欄までお願いします

コンバース　オールスター　靴　ホワイト　シューズ　ハイカット　レザー　メンズ

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

NIKE AIR MAX 95 SP 新品 未使用　ナイキ　マルチカラー

《新品✨》27cm KEEN UNEEK SNK ユニークスニーク(41)

NIKE エアジョーダン1 シャドー2.0

Reebok × maison margiela

AIR JORDAN 1LOW panda

バレンシアガ　ランナー
adidas スタンスミス 26.5通常のスタンスミスでは無く、ハイモデル？のようです。どうやら今は売ってないようです。1年前に購入しましたが、履く機会がほぼなかったので出品します。・2、3回履きました・目立った傷や汚れなく綺麗な状態だと思います・かかとの内側に若干擦れた後があります・かかとのすり減りは若干あるかなくらいだと思います・白ヒモに付け替えていますが、元々の黒ヒモも付けて、購入時の箱に入れて送付します※比較的な綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品と誤認識ください※即購入可※他に撮影して欲しい部分などあればコメント欄までお願いします

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー

53分钟前

福袋 adidas スタンスミスH ハイレット本革GX6297 26.5cm スニーカー

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
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出品者

cadcda

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コメント (8)

cadcda
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