●Hysteric Glamour ヒステリックグラマー

ロンtとスウェットの間ぐらいの生地感です。

made in Japan 日本製

No. 02213CS01

ポリエステル 100%

●サイズMですがサイズ感は大きめです。

着丈は普通です。

女性の方がオーバーサイズで着用しても可愛いと思います。

ユニセックスで着用可能です。

着用感少ないです。

汚れ、破れ等ありません。

全体的に状態良いと思います。

フロントのヒスガールデザインがめちゃくちゃ可愛いです^ ^

↓↓カテゴリー毎の出品商品はコチラから!

#HARU23HystericGlamourメンズ

●サイズ M

肩幅52センチ

袖丈59.5センチ

身幅57センチ

着丈63センチ

素人寸法の為多少の誤差はご了承下さい。

●中古品の個人保管品になりますので

あまりにも潔癖過ぎる方はご遠慮下さい。

検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。

きちんと画像より判断して頂きご購入お願い致します。

値段交渉ありましたらコメントよりご連絡下さい。

極力ご相談に乗れればいいですが

大幅な値段交渉にはご相談になれない場合が

ありますのでご了承下さい。

よろしくお願い致します。

thee hysteric xxx ジィヒステリックトリプルエックス Wind and Sea ウィンダンシー TMT ティーエムティー Wacko Maria ワコマリア Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッドroen ロエン roar ロアー roarguns ロアーガンズ mastermind マスターマインド number(n)ine ナンバーナイン FR2 エフアールツー Vintage ヴィンテージ 古着 キムタク 木村拓哉 コムドットやまと

などお好きな方にも^ ^

HY

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

