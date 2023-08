【おしゃれ】 ずとまよ レコード 消えてしまいそうです 邦楽

ご覧いただきありがとうございます。

Nujabes ft. Shing02 - Luv(sic)

送料無料

即購入ok

2000枚限定のレコードとなります。

新品未開封です。

カードはなく、レコードのみの出品となります。

収録曲

[Side-A]

01. 消えてしまいそうです

02. 消えてしまいそうです (Instrumental)

[Side-B]

01. 夏枯れ

02. 夏枯れ (Instrumental)

