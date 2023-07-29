人気新品入荷 【山田様専用】エアジョーダン1 low ×トラヴィススコット スニーカー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1
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SNKRSで当選し本日到着しました。
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商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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人気モデル···NIKE エアジョーダン1SNKRSで当選し本日到着しました。確認のため開けましたが、未使用です。到着した状態そのままに、5枚目の写真の状態で発送いたします。travis airjordan 1 low medium Oliveトラヴィス・スコット × ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー OG "ミディアム オリーブ"タグ付き#SNKRS#Nike#airjodan1#TravisScott人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ローカット(Low)
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|28cm
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