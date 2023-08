ご覧頂き、ありがとうございます♪

ご覧頂き、ありがとうございます♪ ATAO elvy エルヴィ ショルダーバッグ、ハンドバッグとしてお使いいただける2wayのレザーバッグです。◼️お色目はネイビーです。◼️定番人気のエルヴィです。使いやすく、収納力もあり重宝します。◼️サイズ はタテ約24cm ヨコ(上部) 約35cm (下部)約 49cm マチは約10cm です。◼️ベルトは取り外し可能です。2wayでお使いいただけます。◼️ポケットも複数あり、便利です◎◼️数回使用しました。ポケットに少しキズあります。後ろなのであまり目立ちませんが、ご確認願います。◼️収納袋に入れてお届け致します。USEDです。新品のクオリティーや完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。VERY掲載アタオ ATAO elvy エルヴィ 2way バッグ神戸ショルダーバッグエレガントハンドバッグネイビー

