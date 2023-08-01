売れ筋アイテムラン レア！エルメス　バディチャーム チャーム

Hermes エルメス バディチャーム

入手困難 エルメス HERMES ロデオ PM 馬 チャーム 新品未使用



新品未使用のエルメスチャーム

国内エルメスにて購入しました。

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新品未使用です。

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商品名:バティ パンク （オールブラック）

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色：黒

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サイズ:L 14 xH 7.3 xD 5 cm

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刻印:B(2023年）

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付属品:オレンジ箱、リボン、ジャパンタグ、お取り扱い書

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(ショップカードをおつけ致しません）

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商品紹介：

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新作のメドールスタッツ付きレザーウェアを着用したデザイン

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メリノムートンを使用し、手縫いで可愛らしいフォックス

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カラー...ブラック

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

Hermes エルメス バディチャーム国内エルメスにて購入しました。新品未使用です。商品名:バティ パンク （オールブラック）色：黒サイズ:L 14 xH 7.3 xD 5 cm刻印:B(2023年）付属品:オレンジ箱、リボン、ジャパンタグ、お取り扱い書(ショップカードをおつけ致しません）商品紹介：BUDY バディチャーム新作のメドールスタッツ付きレザーウェアを着用したデザインメリノムートンを使用し、手縫いで可愛らしいフォックステリアカラー...ブラック

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

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