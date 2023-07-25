【第1位獲得！】 単衣にも！ 新品　西陣織高級袋帯【綿芯御仕立付】更紗風の装飾華輪模様 着物

新品 西陣織六通柄袋帯です。

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日数ですが、24日ほどかかります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品 西陣織六通柄袋帯です。やや透け感のある帯地に異国情緒あふれる更紗風の装飾文・華輪模様が織り上げられております。大変、お洒落な袋帯かと思います。存在感のある装いをお楽しみ頂けることと思います単衣の季節にいかがでしょうかこちらですが綿芯仕立（関東仕立）でお仕立をしてからお届け致します。日数ですが、24日ほどかかります。

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