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【レビューで送料無料】 KOREAN Learn with Edition Japan BTS K-POP/アジア

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BTS 韓国語教材
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Learn KOREAN with BTS Japan Edition
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未開封ですが、初期スレ・キズなど海外製品にご理解のある方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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商品の状態新品、未使用

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BTS 韓国語教材Learn KOREAN with BTS Japan Edition FC限定(ラーンコリアン日本語バージョン)☆新品・未開封☆FC会員限定　初回特典付　(ハングルフラッシュカード)①教材４冊②音声ペン１本③マイクロUSBケーブル１本④初回特典限定　韓国語単語カード集　(ハングルフラッシュカード一式)⑤ハングルキーボードステッカー２枚未開封ですが、初期スレ・キズなど海外製品にご理解のある方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。即購入❌購入前にプロフお読みください#bts韓国語教材 #バンタン韓国語教材#ラーンコリアン #ハングル教材#韓国語教材 #BTS韓国語教材

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【レビューで送料無料】 KOREAN Learn with Edition Japan BTS K-POP/アジア

16分钟前

【レビューで送料無料】 KOREAN Learn with Edition Japan BTS K-POP/アジア

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