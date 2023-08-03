【保障できる】 Special EVISU 1st デニムジャケット 針シンチ TYPE Gジャン/デニムジャケット

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。#古着屋dropOutこちらから商品をご覧いただけます。フォロー割や複数購入の場合のお値引きもやっております。プロフィールのご確認お願い致しますご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。○商品説明こちらは言わずと知れた人気ブランド【EVISU】です。AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。No.1 SPECIALは表記サイズより2～3インチ縮む昔ながらのジーパンで、防縮加工はされていません。その分、ねじれが強力にでて良い色落ちを見せてくれます。色落ちは遅めですが、着込めば独特の風合を見せてくれます。サイズ表記が消えておりますがおそらく38ではないかと思いMサイズにて登録しております。詳しくは下記実寸をご覧くださいませ◯カラーインディゴ◯コンディション中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。◯サイズ実寸肩幅46.5センチ身幅54.5センチ袖丈58センチ着丈59センチ素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。二重梱包に努めます梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。ぜひご覧くださいませ#古着屋dropOutエヴィス#古着屋dropOutアウター1991032511660213

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