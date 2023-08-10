流行に JAMES St S.N.C フレンチワークジャケット セントジェームス製 シャツ

当時のフランス軍は、製造をSONORCO（当時はノルマンディ産業協会）に依頼していました。

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セント・ジェームス市に生産を委託、市内にある工場で製造されたようです

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後にその中のニット工場が現在のセント・ジェームス社となったのだそうです。

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SONORCOは Societe Normande de Confection ノルマンディー・クロージング・カンパニー となり

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現在もフランス軍からの発注を請け負っています。

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St JAMES S.N.C 60〜70年代 セントジェームス製 デッドストック フランス軍 フレンチワークジャケット メンズL-XL

商品の情報 商品のサイズ L ブランド セントジェームス 商品の状態 未使用に近い

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