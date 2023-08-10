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流行に JAMES St S.N.C フレンチワークジャケット セントジェームス製 シャツ

商品の説明

当時のフランス軍は、製造をSONORCO（当時はノルマンディ産業協会）に依頼していました。
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セント・ジェームス市に生産を委託、市内にある工場で製造されたようです
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後にその中のニット工場が現在のセント・ジェームス社となったのだそうです。
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SONORCOは Societe Normande de Confection ノルマンディー・クロージング・カンパニー となり
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現在もフランス軍からの発注を請け負っています。
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商品の情報

商品のサイズL
ブランドセントジェームス
商品の状態未使用に近い

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当時のフランス軍は、製造をSONORCO（当時はノルマンディ産業協会）に依頼していました。セント・ジェームス市に生産を委託、市内にある工場で製造されたようです後にその中のニット工場が現在のセント・ジェームス社となったのだそうです。SONORCOは Societe Normande de Confection ノルマンディー・クロージング・カンパニー となり現在もフランス軍からの発注を請け負っています。St JAMES S.N.C 60〜70年代 セントジェームス製 デッドストック　フランス軍 フレンチワークジャケット メンズL-XL

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商品のサイズL
ブランドセントジェームス
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流行に JAMES St S.N.C フレンチワークジャケット セントジェームス製 シャツ

24分钟前

流行に JAMES St S.N.C フレンチワークジャケット セントジェームス製 シャツ

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St JAMES S.N.C セントジェームス製 フレンチワークジャケット

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St JAMES S.N.C セントジェームス製 フレンチワークジャケット

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60〜70年代 セントジェームズ社製 フランス軍 フレンチワーク

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FRENCH WORK COTTON COVERALL-SAINT JAMES フレンチワークコットンカバーオール-セントジェームス

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希少レア 60~70年代 セントジェームス社製 S.N.C ST JAMES フレンチワーク ユーロワーク カバーオール フランス製 メンズM ヴィンテージ /eaa002136 【中古】 【200125】 | 古着屋JAM

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FRENCH WORK COTTON COVERALL-SAINT JAMES フレンチワークコットンカバーオール-セントジェームス

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フレンチワークジャケット セントジェームス bckediri.beacukai.go.id

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